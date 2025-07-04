Η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών στο ΟΠΑΠ Game Time: «Όνειρό μας να σηκώσουμε το Κύπελλο»

Αφιερωμένο στο EuroΒasket U20 είναι το ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας με καλεσμένους 4 αθλητές της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών. Οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Χάρης Παρασκευόπουλος, Νεοκλής Αβδάλας και Λευτέρης Λιοτόπουλος μιλούν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 12 έως τις 20 Ιουλίου.

Ο Χάρης Παρασκευόπουλος τονίζει ότι η Εθνική Ομάδα διαθέτει πλούσιο ταλέντο και με το αβαντάζ της έδρας έχει ως στόχο το χρυσό μετάλλιο.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος μιλάει για τον αγώνα της πρεμιέρας με τη Λιθουανία (Σάββατο 12 Ιουλίου), εξηγεί που θα κριθεί το παιχνίδι και δηλώνει σίγουρος για τη νίκη.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που του έχει δώσει ο Δημήτρης Διαμαντίδης και αναφέρει ποιος συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, τον οποίο έχει αντιμετωπίσει στην προπόνηση ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος.

Ο Νεοκλής Αβδάλας απαντώντας στις ερωτήσεις της Χριστίνας Βραχάλη μπαίνει σε δίλημμα Μπατίστ ή Διαμαντίδης και εξηγεί με ποιον θα ήθελε να τον παρομοιάζουν τον Σλούκα ή τον Ντόνσιτς.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.