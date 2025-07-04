Προμηθέας: Ενίσχυση στη front line με Πόλικαπ

Τη μεταγραφή του δεύτερου ξένου του ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Οι Πατρινοί μετά τον ΜακΚάλουμ απέκτησαν τον Πόλι Πόλικαπ, τον 26χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ/σέντερ (2,02μ.), που έπαιζε στην Ανόρθωση και την Tρεβίζο.



Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό αθλητή Pauly Paulicap (2.02μ., 26 ετών), ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας στη γραμμή των ψηλών τη σεζόν 2025–26.Ο Paulicap είναι ένας εκρηκτικός power forward/center με έντονη αμυντική παρουσία, σκληράδα στη ρακέτα και έφεση στο ριμπάουντ και τις τάπες. Απόφοιτος των Manhattan, DePaul και West Virginia, διακρίθηκε στο NCAA για την ενέργεια και την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι, με αποκορύφωμα τη βράβευσή του ως MAAC Defensive Player of the Year το 2018 με 10.0 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 2.5 κοψίματα μέσο όρο.Την τελευταία τριετία αγωνίστηκε με επιτυχία στην Ευρώπη. Το 2022–23 με την Ανόρθωση στην Κύπρο, είχε εντυπωσιακά νούμερα, μετρώντας 14.0 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 1.5 τάπες ανά αγώνα, οδηγώντας το πρωτάθλημα στα ριμπάουντ. Την προπέρσινη σεζόν (2023–24) αγωνίστηκε στην Universo Treviso στο ιταλικό πρωτάθλημα Serie A, καταγράφοντας 6.2 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ κατά μέσο όρο, με 63% στα δίποντα σε 17 λεπτά συμμετοχής, ενώ πέρυσι (2024-25) μέτρησε 9,3 πόντους και 7 ριμπάουντ, ανεβάζοντας κι άλλο τα νούμερά του.Πρόκειται για έναν παίκτη που φέρνει υψηλή ένταση στο παρκέ, σταθερότητα στην άμυνα και έφεση στις δεύτερες ευκαιρίες μέσω επιθετικού ριμπάουντ. Η προσθήκη του Paulicap ενισχύει σημαντικά τη frontline του Προμηθέα και είναι απόλυτα συμβατή με το πλάνο και τις απαιτήσεις της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.Καλωσορίζουμε τον Pauly στην Πάτρα και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα πορτοκαλί!

