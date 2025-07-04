Βαλαντσιούνας: Έρχεται Αθήνα, όλα έτοιμα για να... σκάσει η «βόμβα» του Παναθηναϊκού

Ο Λιθουανός γίγαντας, Γιόνας Βαλαντσιούνας αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού!



Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον ένα βήμα μακριά από την τεράστια μεταγραφή του 33χρονου σέντερ που αφήνει το NBA και επιλέγει την Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια της καριέρας του.

Ο Βαλαντσιούνας θα ταξιδέψει για την Ελλάδα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει τη διαφαινόμενη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό του Εργκίν Αταμάν.



Νωρίτερα, ακόμα και ο ομοσπονδιακός κόουτς της Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, στήριξε την επιλογή που φέρεται να έχει κάνει ο διεθνής σέντερ για να φορέσει τα πράσινα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως:



«Κι εγώ στη θέση του θα επέστρεφα στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός είναι καλός οργανισμός και προφανώς θα ξέρουν εκεί πώς να τον εκμεταλλευτούν κατάλληλα».

