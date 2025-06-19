Ευρωλίγκα: Τζάμπολ στις 30 Σεπτεμβρίου - Ξεκίνημα με διαβολοβδομάδα

Πολλές ειδήσεις προέκυψαν από τη συνεδρίαση της Euroleague Basketball. Μία εξ αυτών είναι και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν που ακολουθεί, η οποία θα κάνει τζάμπολ στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

Μάλιστα, η αύξηση των ομάδων από 18 σε 20, έφερε και την ανάγκη για αλλαγές στο καλεντάρι. Αποτέλεσμα αυτού, να ξεκινήσει η σεζόν με διπλή αγωνιστική, που θα κρατήσει από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.

Εκτός αυτών, τον Νοέμβριο (25-26) θα πραγματοποιηθεί η αγωνιστική Τρίτη και Τετάρτη, ώστε να εξυπηρετηθούν οι διεθνείς στο παράθυρο των εθνικών ομάδων εκείνης της περιόδου, κάτι που δεν ισχύει όμως για τα «παράθυρα» του Φεβρουαρίου, καθώς η αγωνιστική τότε θα διεξαχθεί κανονικά 26-27 (Πέμπτη-Παρασκευή).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «διπλές» εβδομάδες δεν θα αυξηθούν και θα παραμείνουν 10, αφού αποφασίστηκε η σεζόν να ξεκινήσει νωρίτερα απ' ότι συνήθως έτσι ώστε να γίνει διαχειρίσιμο το... ασφυκτικό καλεντάρι.

Συγκεκριμένα, οι «διαβολοβδομάδες» θα λάβουν χώρα στις εξής ημερομηνίες:

30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου (1η, 2η αγωνιστική)

14-17 Οκτωβρίου (4η, 5η αγωνιστική)

28-31 Οκτωβρίου (7η, 8η αγωνιστική)

11-14 Νοεμβρίου (10η, 11η αγωνιστική)

16-19 Δεκεμβρίου (16η, 17η αγωνιστική)

6-9 Ιανουαρίου (20η, 21η αγωνιστική)

20-23 Ιανουαρίου (23η, 24η αγωνιστική)

3-6 Φεβρουαρίου (26η, 27η αγωνιστική)

24-27 Μαρτίου (33η, 34η αγωνιστική)

7-10 Απριλίου (36η, 37η αγωνιστική)

To πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.