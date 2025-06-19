Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πενταετές συμβόλαιο με Ευρωλίγκα η Dubai BC - Έδεσε τέσσερις ακόμα ομάδες με τριετή συμφωνία η διοργάνωση

Ευρωλίγκα και Dubai BC ήρθαν σε συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, την ώρα όπου ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτίζαν, η Βίρτους και η Βαλένθια πήραν wild card για τα επόμενα τρία χρόνια

Dubai BC

Πολλές ήταν ειδήσεις προέκυψαν από τη συνεδρίαση της Euroleague Basketball, με την κυριότερη να είναι εκείνη της αύξησης των ομάδων από 18 σε 20, άρα, και κατ' επέκταση από τις 34 αγωνιστικές στις 38.

Παράλληλα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγωνιστικών της σεζόν 2025-26, με το τζάμπολ να γίνεται στις 30 Σεπτεμβρίου και μάλιστα με την πρώτη από τις συνολικά δέκα «διαβολοβδομάδες» της σεζόν.

Ωστόσο, από τη συνεδρίαση των μετόχων, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε και το μελλοντικό της πλάνο της λίγκας, όσον αφορά τις ομάδες.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως ήρθε σε συμφωνία με την Dubai BC για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας (!), ενώ, για τα επόμενα τρία χρόνια, τόσο ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν, όσο και η Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια, θα αγωνίζονται με wild card.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euroleague μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark