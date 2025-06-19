Πολλές ήταν ειδήσεις προέκυψαν από τη συνεδρίαση της Euroleague Basketball, με την κυριότερη να είναι εκείνη της αύξησης των ομάδων από 18 σε 20, άρα, και κατ' επέκταση από τις 34 αγωνιστικές στις 38.

Παράλληλα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγωνιστικών της σεζόν 2025-26, με το τζάμπολ να γίνεται στις 30 Σεπτεμβρίου και μάλιστα με την πρώτη από τις συνολικά δέκα «διαβολοβδομάδες» της σεζόν.

Ωστόσο, από τη συνεδρίαση των μετόχων, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε και το μελλοντικό της πλάνο της λίγκας, όσον αφορά τις ομάδες.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως ήρθε σε συμφωνία με την Dubai BC για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας (!), ενώ, για τα επόμενα τρία χρόνια, τόσο ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν, όσο και η Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια, θα αγωνίζονται με wild card.

