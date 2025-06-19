Τεράστιο deal ανάμεσα σε Γιουβέντους και Adidas, αξίας… 408 εκατομμυρίων ευρώ για μια δεκαετία, το οποίο και ανακοίνωσε σήμερα (19/07) η ιταλική ομάδα, με έναρξη από το επόμενο καλοκαίρι!

Συγκεκριμένα, η υπάρχουσα συμφωνία των δύο πλευρών, που ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2027, θα παραμείνει αμετάβλητη, ενώ η καινούργια θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2027-28 και θα καλύπτει όλες τις ομάδες της Γιουβέντους μέχρι το τέλος της σεζόν 2036-37.

Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα ποσό περίπου 40,8 εκατομμυρίων ετησίως, τα οποία θα μπουν στα ταμεία της «γηραιάς κυρίας», η οποία συνεργάζεται με την γερμανική εταιρία αθλητικών ειδών από τη σεζόν 2015-16.

Παράλληλα, η Γιουβέντους γνωστοποίησε τον προηγούμενο μήνα ότι η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Jeep θα πληρώσει 69 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει ο κύριος χορηγός της φανέλας μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.