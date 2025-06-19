Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Σάνι Μπετσίροβιτς

Tίτλοι τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Σάνι Μπετσίροβιτς. Μετά από δυο χρόνια στα οποία ο Σλοβένος, διετέλεσε τεχνικός διευθυντής, θα αποχωρήσει στο πλαίσιο των δομικών αλλαγών που θα υπάρξουν στον σύλλογο.

Ο Μπετσίροβιτς άλλωστε είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, το οποίο ωστόσο δεν θα ανανεωθεί και πλέον ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει τον αντικαταστάτη του.

Έτσι ο Σλοβένος, ολοκλήρωσε και την τρίτη του θητεία στο «τριφύλλι» μετά το πέρασμα του ως παίκτης, αλλά και ως μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης και στελέχωσης του οργανισμού, αλλαγές θα υπάρξουν και στο ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

