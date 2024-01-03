Έχασε βαθμούς στην Κοζάνη ο Λεβαδειακός - Νίκησε και προσπέρασε τον Ηρακλή η Αναγέννηση Καρδίτσας

Απώλεια βαθμών για τον Λεβαδειακό!



Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, ο οποίος έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο των Βοιωτών, ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Κοζάνη για τη 15η αγωνιστική του Βόρειου Ομίλου της Super League 2 και δεν κατάφερε να βρεθεί μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Και αυτό διότι ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με τη Λάρισα στους 27 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι πήγαν στην 8η θέση με 16 πόντους. Ο Λεβαδειακός για μεγάλο διάστημα του ματς είχε τον έλεγχο, όμως, του έλειψε η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια και δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0.



Περισσότερα σε λίγο...



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου:



Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2023



Κοζάνη ΦΣ - Λεβαδειακός 0-0



Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής 2-1

(2' Σταμόπουλος, 83' Κονίλιο - 90+4' Έμπο)



Μακεδονικός - Αιολικός 1-1

(55' Γιοκέ - 48' Μπουλάτοβιτς)



Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2023



Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β 15:00



ΑΕΛ-ΑΕΚ Β 16:00



ΡΕΠΟ: Νίκη Βόλου, Απόλλων Πόντου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.