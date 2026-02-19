Σε ένα γήπεδο εργοτάξιο, υπό καθεστώς πίεσης και αμφισβήτησης λόγω των σκωτσέζικων ντους στις ελληνικές διοργανώσεις και με τη Βικτόρια Πλζεν να βάζει γκολ στην πρώτη της επίσκεψη στα καρέ του Λαφόν, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή και περιορίστηκε στο ισόπαλο 2-2, σκορ που τον αδικεί κατάφωρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» ο Ανδρέας Τεττέη, με το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με άψογη κεφαλιά και το δεύτερο με προσωπική ενέργεια παγκόσμιας κλάσης, καθώς έκανε αδιανόητη ντρίμπλα, κούρσα 40 μέτρων και το καλύτερο δυνατό πλασέ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, δείχνοντας πόσο πολυδιάστατος ποδοσφαιριστής είναι. Το 2-2 έγινε μετά από λάθος εκτίμηση του Λαφόν, σε ένα μακρινό σουτ του Λάντρα στο 80', το οποίο θα μπορούσε εύκολα να διώξει σε κόρνερ. Η πρόκριση στους «16» του Europa League θα κριθεί στη ρεβάνς της Τσεχίας και φυσικά ο Παναθηναϊκός ελπίζει βάσιμα, καθώς δεν υστερεί πουθενά σε σχέση με το σύλλογο του Πλζεν.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ τοποθέτησε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν κάθισε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν την τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος αγωνίστηκαν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ οι Σάντσες και Μπακασέτας έπαιξαν στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης μπήκε ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Πάντοβιτς να τον πλαισιώνουν, τοποθετημένοι λίγο πιο πίσω.

Από την απέναντι πλευρά η Βικτόρια Πλζεν αγωνίστηκε με 3-5-2 με τον Βιέγκελ στο τέρμα και τους Ντβε, Ντόσκι, Σπάτσιλ να αποτελούν την αμυντική γραμμή των Τσέχων. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Σουαρέ, τη δεξιά ο Μέμιτς και στα χαφ αγωνίστηκαν οι Τσερβ, Χροσόφσκι και Βισίνσκι. Το επιθετικό δίδυμο απαρτιζόταν από τους Λαβάλ και Πάνος.

Με φόρα μπήκε η Πλζεν στην αναμέτρηση και κατάφερε να ανοίξει από πολύ νωρίς το σκορ. Ο Πάντοβιτς με αρκετή δόση απροσεξίας έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, με τον Λαβάλ να γίνεται αποδέκτης φτάνοντας μέχρι τα όρια της «πράσινης» μεγάλης περιοχής και εκτελώντας από απόσταση. Ο Λαφόν έκανε την επέμβαση, η μπάλα ωστόσο κατέληξε και πάλι στα πόδια Τσέχων, με τον Βισίνσκι να πυροβολεί από απόσταση, πληγώνοντας την άμυνα του Παναθηναϊκού, γράφοντας το 1-0 από το 11ο λεπτό.

Το «τριφύλλι» επιχείρησε να απαντήσει άμεσα, αλλά ο Τάσος Μπακασέτας δεν στάθηκε τυχερός. Ο Πάντοβιτς στο 14ο λεπτό έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με την μπάλα μετά από κόντρες να καταλήγει στα πόδια του αρχηγού. Αυτός επιχείρησε δύο φορές το σουτ, με την μπάλα βέβαια να σταματάει πάνω στα σώματα.

Οι Τσέχοι λίγο έλειψαν να διπλασιάσουν τα τέρματα τους στο 24ο λεπτό. Μετά από λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού ο Λαβάλ βρέθηκε με την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής και δοκίμασε να εκτελέσει απευθείας τον Λαφόν, με την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ.

Στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στο ματς ο Παναθηναϊκός ήταν κυνικός και πλήγωσε την άμυνα της Πλζεν στο 14ο λεπτό. Όμορφη συνεργασία ανάμεσα σε Κυριακόπουλο και Μπακασέτα, με τον αριστερό μπακ χαφ των «πράσινων» να σεντράρει στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής, εκεί όπου ο Τετέι με εκπληκτική κεφαλιά ισοφάρισε για χάρη του «τριφυλλιού», γράφοντας το 1-1. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ στην καριέρα του Ανδρέα Τετέι, το οποίο και πανηγύρισε έξαλα, όπως ακριβώς του άρμοζε.

Στο φινάλε του ημιχρόνου ήρθε ακόμη μία απειλή από πλευράς Τσέχων. Στο 44ο λεπτό ο Πάνος κατάφερε να ξεμαρκαριστεί από τον Καλάμπρια, μπήκε από τα πλάγια στην περιοχή του Παναθηναϊκού και εκτέλεσε από πλάγια θέση. Η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη και χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και λίγο έλλειψε να ανατρέψει αμέσως το σκορ. Στο 51ο λεπτό Ο Ίνγκασον έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και βρήκε τέλεια μέσα στην περιοχή τον Τετέι. Ο Έλληνας διεθνής δοκίμασε να νικήσει για δεύτερη φορά τον αντίπαλο κίπερ με κεφαλιά, αυτή τη φορά όμως νικήθηκε από το πόδι του, με το οποίο και απέκρουσε την μπάλα.

Η Πλζεν βέβαια συνέχισε να είναι απειλητική και έφτασε κοντά στο γκολ στο 56ο λεπτό. Ο Μέμιτς έφυγε στην πλάτη της «πράσινης» άμυνας και μπήκε με αξιώσεις μέσα στην περιοχή, επιχειρώντας να σκοράρει από πλάγια θέση. Ο Λαφόν ωστόσο τον κέρδισε κατά κράτος, αποσοβώντας τον κίνδυνο για την ομάδα του

Ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε να πιέζει, με τον Τετέι να κάνει όργια και στο 61ο λεπτό ήρθε η ολική ανατροπή. Καταπληκτική ατομική ενέργεια του Έλληνα διεθνή, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και αφού έκανε πλάκα σε ολόκληρη την άμυνα της Πλζεν εκτέλεσε άψογα τον τερματοφύλακα από πλάγια θέση, ολοκληρώνοντας την ανατροπή του «τριφυλλιού» για το 2-1.

Από το πουθενά όμως ήρθε η ισοφάριση σε μία εντελώς ανυποψίαστη στιγμή. Στο 80ο λεπτό ο Λάντρα βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και εξαπέλυσε ένα καταπληκτικό σουτ. Ο Λαφόν εκτοξεύθηκε βρήκε την μπάλα αλλά δεν κατάφερε να την διώξει και αυτή κατέληξε στα «πράσινα» δίχτυα. Όσο καλό και αν ήταν το σουτ του Λάντρα, ο Λαφόν σίγουρα θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα.

