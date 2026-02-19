Αντίνο: Να φτάσουμε όσο πιο ψηλά στο Europa League - Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό

Πρώτη μάχη στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό με τη Βικτόρια Πλζεν (22:00), με το «τριφύλλι» να στοχεύει στη νίκη που θα φέρει πιο κοντά το εισιτήριο της πρόκρισης για τους «16» του Europa League. Ο Σαντίνο Αντίνο παραχώρησε δηλώσεις στο Matchday Mag των «πράσινων» τονίζοντας πως άπαντες εντός της ομάδας θέλουν να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παράλληλα, στάθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, επισημαίνοντας πως είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο στο Matchday Mag:



Η Ευρώπη παραδοσιακά αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Με δεδομένο ότι η ομάδα διανύει μια δύσκολη περίοδο, το κίνητρο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για νίκη επί της Βικτόρια Πλζεν και πρόκριση στην επόμενη φάση;



«Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Πιστεύω ότι θα γίνει ένας όμορφος αγώνας. Ένα παιχνίδι, το οποίο όλοι θα προσπαθήσουμε να χαρούμε, προκειμένου να ξεπεράσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να αποτελέσει μια ρεβάνς από την πλευρά μας απέναντι στα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα».

Πλησιάζει η στιγμή και για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο σου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ήταν η συμμετοχή στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ένας απ’ τους λόγους για τους οποίους επέλεξες να αφήσεις την Αργεντινή;



«Σίγουρα! Ανυπομονώ γι’ αυτά τα ματς. Είναι κάτι πολύ ωραίο για μένα. Όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ονειρεύονται κάποια μέρα να βρεθούν εκεί. Οπότε είναι μεγάλη η χαρά μου. Φυσικά όμως, πάνω απ’ όλα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο γήπεδο και να κερδίσουμε το παιχνίδι».



Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να φτάσει στη νίκη επί της Βικτόρια Πλζεν;



«Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς, τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Ελπίζω ότι η ομάδα θα παραμείνει ενωμένη και όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο μέσα στο γήπεδο για να φτάσουμε στη νίκη. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση».



Ο Παναθηναϊκός διανύει μια δύσκολη περίοδο. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο τρόπος για να βγει η ομάδα απ’ αυτή την κρίση;



«Νομίζω ότι για να βγούμε από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι ως ομάδα. Να είμαστε όλοι μαζί σ’ αυτό. Χρειάζεται καθημερινά σκληρή δουλειά στην προπόνηση απ’ όλους μας. Και μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους μας, ώστε να βελτιωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά».



Είδες και ένιωσες την απογοήτευση κόσμου μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού;



«Πραγματικά, είδα την απογοήτευση των φιλάθλων μας και τους καταλαβαίνω, και εγώ και οι συμπαίκτες μου. Αυτό που μπορώ να τους πω είναι ότι, τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου, θα δίνουμε το 100%, τον καλύτερο εαυτό μας, στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να ανατρέψουμε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα».



Διανύεις τις πρώτες σου εβδομάδες στον Παναθηναϊκό. Πώς αισθάνεσαι μέσα στην ομάδα;



«Νιώθω πολύ ωραία! Όλοι μέσα στον σύλλογο έκαναν τα πάντα απ’ την πρώτη στιγμή για να με κάνουν να αισθανθώ άνετα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό και αυτό που θέλω πλέον είναι να φέρουμε και θετικά αποτελέσματα».



Πώς ήταν η προσαρμογή σου στην ομάδα;



«Σίγουρα είναι δύσκολο να φεύγεις από τη χώρα σου και να πηγαίνεις κάπου μακριά. Χωρίς την οικογένειά σου. Οπότε, ακόμη βρίσκομαι σε φάση προσαρμογής, αφού δεν έχω πολύ καιρό που βρίσκομαι στην ομάδα. Το θετικό είναι πως από την πρώτη στιγμή οι συμπαίκτες μου και όλοι μέσα στην ομάδα με έκαναν να αισθανθώ πολύ όμορφα και άνετα. Αυτό μου προσφέρει ηρεμία, ώστε να επικεντρωθώ στο ποδόσφαιρο και να μπορέσω να δείξω μέσα στο γήπεδο τι μπορώ να προσφέρω, είτε με γκολ είτε με ασίστ, με κάθε τρόπο, για να φέρουμε νίκες και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας».



Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σου από την Ελλάδα;



«Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη πόλη. Κάποια σημεία, όπως στο προπονητικό μας κέντρο, μου θυμίζουν την πόλη μου, τη Μεντόσα, όπου υπάρχουν βουνά. Υπάρχει και ο συνδυασμός με τη θάλασσα. Μου αρέσει πολύ!».



Πώς χαλαρώνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Τι σου αρέσει να κάνεις;



«Αυτή είναι μια περίοδος που δεν έχουμε καθόλου ελεύθερο χρόνο, καθώς υπάρχουν συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα. Αυτό που κάνω είναι να περνάω χρόνο με τον αδερφό μου, που βρίσκεται εδώ μαζί μου, να πίνω μάτε, να παίζουμε και να μιλάμε για ποδόσφαιρο».



Τι όνειρα κάνεις φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού;



«Νομίζω ότι το όνειρο όλων μας αυτή τη στιγμή είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο Europa League. Και φυσικά να κερδίσουμε τίτλους στην Ελλάδα. Αυτό είναι το όνειρο όλων μας, και δικό μας και των οπαδών μας. Και θα κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε εκεί».

