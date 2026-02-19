Ο Γερεμέγεφ ζέστανε τις ελπίδες του ΠΑΟΚ για πρόκριση στο Βίγκο

Συνεχίζει να ελπίζει για πρόκριση ο ΠΑΟΚ! Παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αφού η Θέλτα προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο, ο Γερεμέγεφ πέτυχε το γκολ που κρατά τον «δικέφαλο του βορρά» ζωντανό ενόψει της ρεβάνς στο Βίγκο (1-2). Εκεί, όπου θα παραταχθεί χωρίς τον Ζίφκοβιτς ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες αλλά με τον Λουτσέσκου ξανά στον πάγκο και με τον Γιακουμάκη να είναι εκ νέου διαθέσιμος. Πλήρωσε λάθη στην άμυνα, απουσίες και την καταπόνηση από τα συνεχόμενα ματς ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είχε ενέργεια και ανέβασε την απόδοσή του μόνο στο τελευταίο 20λεπτο της αναμέτρησης.

Αντιθέτως, οι Ισπανοί αποδείχτηκαν σαφώς καλύτεροι από το ματς της League Phase, είχαν καλή ανασταλτική λειτουργία και εξαιρετικό transition, χτυπώντας με Άσπας και Σβέντμπεργκ στο πρώτο μέρος.

Το ματς

Ξεκάθαρο το πλάνο των Ισπανών να δώσουν μπάλα στον ΠΑΟΚ, πιέζοντας στα 2/ 3 του γηπέδου και με άμεσο ποδόσφαιρο να προσπαθήσουν να χτυπήσουν, την ώρα που οι ασπρόμαυροι είχαν αρκετές πλαγιομοπήσει που δεν έφεραν αποτέλεσμα. Με άμεσο transition η Θέλτα απείλησε δις στο 13’ και στο 16’, αλλά ο Τσιφτσής αρχικά βγήκε νικητής στη διπλή φάση με τον Σβέντμπεργκ, ενώ στη δεύτερο περίπτωση ο Μινγκέθα σούταρε ψηλά άουτ από πλάγια αριστερά από την περιοχή.



Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τρόπο δημιουργίας απέναντι στην εξαιρετικά στημένη Θέλτα, δεν έβγαζε τελικές και οι φιλοξενούμενοι χτύπησαν για πρώτη φορά στο 34ο λεπτό. Ανέβηκαν ψηλά, πίεσαν και υποχρέωσαν τους γηπεδούχους σε λάθος, ενώ η τοποθέτηση της αμυντικής γραμμής ήταν τραγική και ο Άσπας δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να σκοράρει για το 1-0. Σαν να μην έφτανε αυτό, σε άλλη μια ταχύτατη κόντρα οι Σβέντμπεργκ και Άσπας συνδυάστηκαν άψογα, με τον πρώτο να σκοράρει από το γύρισμα του δεύτερου για το 2-0, παγώνοντας για τα καλά την Τούμπα.

Το δεύτερο μέρος είχε παρόμοια εικόνα στο στιλ παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στα πόδια του αλλά να δυσκολεύεται να βρει τρόπους να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Ο Χιράλδες φρέσκαρε από την μέση και μπροστά την ομάδα του, θέλοντας να της δώσει τρεξίματα για να βρει το τρίτο γκολ. Κάτι που συνέβη στο 75’ αλλά για καλή τύχη των γηπεδούχων, ο Γιουτγκλά ήταν οριακά εκτεθειμένος.

Ο Λουτσέσκου έδωσε εντολή από την κερκίδα στον Καστορίνα για να αλλαγές, η ομάδα του βελτιώθηκε και ο Γερεμέγεφ έδωσε ξανά ελπίδα. Από ωραία μπαλιά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ο Σουηδός ήταν onside και σκόραρε με φανταστικό τελείωμα στην κίνηση για να μειώσει. Ο ΠΑΟΚ είχε βρει το γκολ (1-2) και βγήκε μπροστά για να κυνηγήσει την ισοφάριση, με τον Τσιφτσή να κρατά το σκορ σε αυτά τα επίπεδα στο σουτ του Φερ Λόπες. Με το έξτρα πεντάλεπτο να δίνει μια τελευταία ευκαιρία στους «ασπρόμαυρους» για το 2-2, ο ΠΑΟΚ το έψαξε ορθολογικά αλλά το σουτ του Ζίφκοβιτς στην τελευταία φάση του αγώνα βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτυών και το 2-1 υπέρ της Θέλτα παρέμεινε.

MVP: O Άσπας έκανε σπουδαία εμφάνιση, με όλο το παιχνίδι να περνά από τα πόδια του και να είναι μέσα στα δύο γκολ. Σκόραρε το πρώτο και έφτιαξε το δεύτερο, οδηγώντας στη νίκη την… παρέα του.



Η σφυρίχτρα: Δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα ο Κρούζλιακ, ο οποίος άλλοτε άφηνε το ματς να παιχτεί και άλλοτε σφύριζε συχνότερα. Παρόλα αυτά, δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

ΠΑΟΚ (Τζανπάολο Καστορίνα): Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ (67 Μιχαηλίδης), Βολιάκο (67' Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Καμαρά (67'΄Χατσίδης), Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.



Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκεθ, Καρέιρα, Αλόνσο, Στάρφελτ, Μορίμπα, Μινγκέθα (61' Ρουέδα), Ρομάν, Ιάγο Άσπας (66'Λόπεζ), Σβέντμπεργκ (66' Αλβαρεζ), Μπόρχα Ιγκλέσιας (61' Γιούτγκλα)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.