Η 22χρονη Εϊλίν Γκου, φοιτήτρια κβαντικής φυσικής στο Στάνφορντ, μοντέλο και μία από τις πιο υψηλά αμειβόμενες αθλήτριες στον κόσμο, μόλις κέρδισε δύο ακόμα Ολυμπιακά μετάλλια στο στους χειμερινούς Αγώνες του Μιλάνο. Παρά την επιτυχία της, δέχεται έντονη κριτική για την απόφασή της να εκπροσωπήσει την Κίνα αντί για τις ΗΠΑ, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η επιλογή της έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως σε δεξιά μέσα και πλατφόρμες, με ορισμένους πολιτικούς να την κατηγορούν ακόμη και για προδοσία.

Η Γκου, η οποία είχε προσπαθήσει να παραμείνει ουδέτερη κατά την πρώτη της Ολυμπιακή συμμετοχή στο Πεκίνο το 2022, δηλώνει τώρα πιο αποφασιστική να μιλήσει για τις απειλές, το διαδικτυακό μίσος και τις φυσικές επιθέσεις που έχει δεχθεί. Παράλληλα, τονίζει ότι έχει γίνει πιο δυνατή και ότι η εμπειρία αυτή τη βοήθησε να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί.

Η κριτική εστιάζει επίσης στις συγκρίσεις με άλλες Ασιατικές Αμερικανές αθλήτριες, όπως η Άλσα Λίου και η Κλόι Κιμ, οι οποίες αγωνίζονται για τις ΗΠΑ και θεωρούνται παραδείγματα «σωστής» επιλογής δεύτερης γενιάς Αμερικανών. Ωστόσο, η Γκου έχει πολλούς υποστηρικτές που υπερασπίζονται την απόφασή της, επισημαίνοντας την κινέζικη καταγωγή της και τις οικονομικές ευκαιρίες που η Κίνα της προσφέρει.

Στην Κίνα, η Γκου είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και γνωστή ως «πριγκίπισσα του χιονιού», ενώ τα μέσα ενημέρωσης και οι οπαδοί την επαινούν ανεξάρτητα από το χρώμα των μεταλλίων της. Η ίδια ελπίζει να εμπνεύσει νέες κοπέλες στο σκι, ενώ δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει άλλους από τις επιθέσεις και το cyberbullying που έχει βιώσει.

Η Γκου συνδυάζει πλέον την αθλητική επιτυχία με τη μεγάλη φήμη και τα υψηλά εισοδήματα από χορηγίες και modeling, με συνεργασίες με κορυφαία brands όπως Red Bull, Porsche, IWC Schaffhausen και Louis Vuitton. Η άπταιστη γνώση μανδαρίνικης γλώσσας της δίνει πρόσβαση σε τεράστιο κοινό στην Κίνα, ενισχύοντας περαιτέρω την επιρροή και την αναγνωρισιμότητά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.