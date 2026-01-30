Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βικτόρια Πλζεν ιδρύθηκε το 1911

Μια όχι και τόσο... μακρινή γνώριμή του, την Βικτόρια Πλζεν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να… αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, στα playoffs του Europa League.

Με την κληρωτίδα να φέρνει την τσεχική ομάδα ξανά στο δρόμο του «τριφυλλιού», μετά το μεταξύ τους 0-0 στο ΟΑΚΑ, στις 11 Δεκεμβρίου του 2025, για την League Phase τότε.

Σε διπλές αναμετρήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν στις 19 και στις 26 Φεβρουαρίου σε Αθήνα και Πλζεν αντίστοιχα και θα δώσουν το «εισιτήριο» για τους «16» στην ομάδα που θα προκριθεί.

Η Βικτόρια Πλζεν ιδρύθηκε το 1911, έχει χρώματα το κόκκινο και το μπλε και έδρα την «Ντούσαν Αρένα», χωρητικότητας 11.700 θεατών. Έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα, με το πρώτο εξ αυτών να έρχεται τη σεζόν 2010-11. Παράλληλα είναι κάτοχος ενός Κυπέλλου Τσεχίας, αυτού της περιόδου 2009-10, αλλά και δύο εγχώριων Σούπερ Καπ τις χρονιές 2011 και 2015.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχε για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων του Champions League της περιόδου 2011-12. Εκεί, κέρδισε τον πρώτο αγώνα στην ιστορία της, τερμάτισε στην 3η θέση του 8ου ομίλου και διασφάλισε έτσι μία θέση στη φάση των «32» του Europa League της ίδιας περιόδου. Επίσης, στην εν λόγω διοργάνωση έχει φτάσει τέσσερις φορές μέχρι τους «16», με τελευταία την σεζόν 2024-25. Η τσεχική ομάδα είναι 47η στην κατάταξη των ομάδων της UEFA.

Οι «κοκκινομπλέ» είναι τέταρτοι στην Chance liga μετά από 19 αγωνιστικές, με απολογισμό εννιά νίκες, πέντε ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, όντας στο γκρουπ για το πρωτάθλημα και στο +5 από γκρουπ για τα playoffs. Πριν από τα ματς με τον «τριφύλλι» παίζει στις 14 Φεβρουαρίου με την Σίγκμα Όλομουτς εκτός έδρας και υποδέχεται την Σλάβια Πράγας στις 22 του ίδιου μήνα. Στο Κύπελλο έχει φτάσει στα προημιτελικά και στις 4 Μαρτίου αντιμετωπίζει στην Καρβινά. Στην League Phase τερμάτισε 14η και αήττητη, με απολογισμό τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες.



Προπονητής της ομάδας είναι ο Μάρτιν Χίσκι. Οι παίκτες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ της είναι ο Τσέχος μέσος Λούκας Τσερβ και ο Λιβεριανός σέντερ μπακ Σάμσον Ντουέ. Ξεχωρίζουν παράλληλα ο Βόσνιος δεξιός χαφ Αμάρ Μέμιτς και ο Γκανέζος σέντερ φορ Πρινς Αντού. Επίσης διαθέτει τους νεαρούς και εξελίξιμους Τσέχους κεντρικούς αμυντικούς Γιάν Παλούσκα και Κάρελ Σπατσίλ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος Νιγηριανός επιθετικός και πρώτος σκόρερ της, Ραφίου Ντουροσίμνι, αποχώρησε από την ομάδα με προορισμό την Πίζα.



Η προϊστορία της Βικτόρια Πλζεν με ελληνικές ομάδες:

24/10/2024 ΠΑΟΚ – Βικτόρια Πλζεν 2-2 Europa League (League Phase)

(84’ Τισουντάλι , 90-+3’ Μπάμπα – 31’ Χάβελ, 39’ Βίντρα)

23/7/2019 Βικτόρια Πλζεν – Ολυμπιακός 0-0 Champions League (2ος προκριματικός γύρος)

30/7/2019 Ολυμπιακός – Βικτόρια Πλζεν 4-0 Champions League (2ος προκριματικός γύρος)

(51’, 73’ Γκιγέρμε, 70’ Γκερέρο, 82’ Σεμέδο)

