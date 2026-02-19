Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Europa League. Ο ένας και ξεκάθαρος στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από τη νίκη, που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στον επόμενο γύρο του θεσμού.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο με ένα αρκετά επιθετικογενές σχήμα, με τους Τάσο Μπακασέτα και Ρενάτο Σάντσες στα χαφ, χωρίς την ύπαρξη ενός καθαρόαιμου 6αριού.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει κάτω από τα γκολπόστ, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν την τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σάντσες και Μπακασέτας έχουν τοποθετηθεί στον άξονα. Οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα βρίσκονται οι Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερναντέθ, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούριτσιτς και Σβιντέρσκι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα με την οποία θα αγωνιστεί η Βικτόρια Πλζεν: Βιέγκελ, Σπάτσιλ, Ντόσκι, Ντβε, Τσερβ, Βισίνσκι, Χροσόφσκι, Σουαρέ, Πάνος, Μέμιτς, Λαουάλ.

Επιπλέον ο Μάρτιν Χίσκι θα έχει στον πάγκο του αυτές τις έξτρα επιλογές: Λαβίτσκα, Τσαλούπα, Βύντρα, Σόικα, Λάντρα, Γεμέλκα, Βαλέντα, Νοβάκ, Αντού, Τβρντον και Σιλχάβι.

Διαιτητής: Νικ Γουόλς (Σκωτία)

Βοηθοί: Κόνορ, ΜακΦάρλεϊν

4ος: Ρόμπερτσον

VAR: Ντάλας, Κλάνσι

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Πηγή: skai.gr

