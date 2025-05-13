Λογαριασμός
«Συμφώνησε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Μάνος Παπαδόπουλος»

Μεγαλώνει η ελληνική παροικία στη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο Μάνος Παπαδόπουλος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ισραηλινή ομάδα

Euroleague: «Συμφώνησε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Μάνος Παπαδόπουλος»

Ένας ακόμα Έλληνας προστίθεται στο ρόστερ της Χάποελ Τελ Αβίβ, μεγαλώνοντας έτσι την… παροικία που έχει δημιουργηθεί στην κάτοχο του Eurocup.

Για τον Μάνο Παπαδόπουλο ο λόγος, καθώς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Sports Channel», οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμφωνία τους σήμερα (13/05) το πρωί και ακολούθως το άλλοτε στέλεχος του Παναθηναϊκού AKTOR υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ισραηλινή ομάδα!

Ο Παπαδόπουλος αναμένεται να αναλάβει σύμβουλος, αλλά και υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Euroleague, στην οποία θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Θυμίζουμε ότι στην ομάδα υπάρχουν ήδη οι συμπατριώτες μας Δημήτρης ΙτούδηςΣτέφανος Δέδας και Γιώργος Χήνας.

Πηγή: sport-fm.gr

