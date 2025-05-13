Euroleague: «Συμφώνησε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Μάνος Παπαδόπουλος»

Ένας ακόμα Έλληνας προστίθεται στο ρόστερ της Χάποελ Τελ Αβίβ, μεγαλώνοντας έτσι την… παροικία που έχει δημιουργηθεί στην κάτοχο του Eurocup.



Για τον Μάνο Παπαδόπουλο ο λόγος, καθώς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Sports Channel», οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμφωνία τους σήμερα (13/05) το πρωί και ακολούθως το άλλοτε στέλεχος του Παναθηναϊκού AKTOR υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ισραηλινή ομάδα!

Ο Παπαδόπουλος αναμένεται να αναλάβει σύμβουλος, αλλά και υπεύθυνος για την επικοινωνία με την Euroleague, στην οποία θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Χάποελ Τελ Αβίβ.



Θυμίζουμε ότι στην ομάδα υπάρχουν ήδη οι συμπατριώτες μας Δημήτρης Ιτούδης, Στέφανος Δέδας και Γιώργος Χήνας.

