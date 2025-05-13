Παναθηναϊκός: H επόμενη ημέρα, οι πιθανότητες για τη συνέχεια της συνεργασίας με Βιτόρια

Την επόμενη ημέρα έχουν πλέον ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τους άπαντες στον Παναθηναϊκό, μετά και την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2024/25.



Οι «πράσινοι» έπιασαν το μίνιμουμ των στόχων τους με την κατάληψη της 2ης θέσης, ωστόσο η χρονιά δεδομένα είναι αποτυχημένη, μετά και την απώλεια του πρωταθλήματος.

Το πρώτο και σημαντικότερο θέμα ενόψει της νέας σεζόν δεν είναι άλλο από το θέμα του προπονητή και συγκεκριμένα από την παραμονή , ή μη του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της συνέχειας της συνεργασίας των δυο πλευρών, ωστόσο ό,τι και αν συμβεί, θα πρέπει να γίνει... γρήγορα προκειμένου να τρέξει το πλάνο για τη νέα χρονιά. Ο Ίβηρας τεχνικός θέλει να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και η συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών πιθανότατα θα γίνει σήμερα.



Η αμέσως επόμενη προτεραιότητα, αν και εφόσον μείνει ο Βιτόρια, είναι τα μεταγραφικά και κυρίως οι πωλήσεις, καθώς λόγω και του post control που υπάρχει για το «τριφύλλι» θα υπάρξει δεδομένα μια, με τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιαννίδη να είναι τα «περιουσιακά» στοιχεία με την περισσότερη ζήτηση. Απασχολεί και το θέμα του Αζεντίν Ουναΐ για τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.