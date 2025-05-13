Ολυμπιακός: Πρώτα τελικός, μετά ανανεώσεις και μεταγραφές

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, αλλά για να κάνει το ίδιο και για τη σεζόν θέλει το νταμπλ. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου απέναντι στον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ. Μετά το σημερινό ρεπό θα αρχίσει η προετοιμασία που θα περιλαμβάνει προπονήσεις στο Ρέντη και μια τελευταία στο ΟΑΚΑ.



Όλα δείχνουν πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς ακόμη κι αν κριθεί 100% έτοιμος, έχει να αγωνιστεί από τις 2 Απριλίου. Εκτός μάχης πρέπει να λογίζεται και ο Αντρέ Όρτα. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να πάρει στα χέρια του και περίπου άλλα 4.000 εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου, μετά από επιστροφές από τον ΟΦΗ.



Από εκεί και πέρα, εξελίξεις αναμένονται στα μέτωπα των ανανεώσεων και των μεταγραφών αμέσως μετά τον τελικό. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η ανανέωση των συμβολαίων των Μπιανκόν και Γκαρθία, ενώ στον αέρα είναι ακόμη η υπόθεση του Κάρμο, που-θυμίζουμε-είναι δανεικός από τη Νότιγχαμ. Απίθανο μοιάζει να συνεχίσουν οι Πάλμα και Στάμενιτς.

Από εκεί και πέρα, προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό αποτελεί η απόκτηση τουλάχιστον ενός εξτρέμ, ενός κεντρικού χαφ κι ενός στόπερ, ενώ ίσως προκύψουν ανάγκες από πιθανές αποχωρήσεις/πωλήσεις, καθώς παίκτες όπως ο Ορτέγκα, ο Έσε και ο Κοστίνια μεταξύ άλλων έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να κρατήσει το δίδυμο Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ για τη θέση του φορ, με τον Κωστούλα να μπορεί να παίξει (και) εκεί και να μην υπάρχει πρόθεση πώλησής του αυτό το καλοκαίρι. Επίσης, ο προπονητής θα κληθεί να αποφασίσει για τους δανεικούς, αλλά και για τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί από τον χειμώνα, τον αριστερό μπακ Αθανασίου από τον Ατρόμητο και τον σέντερ φορ Μπετανκόρ από τον Πανσερραϊκό.

