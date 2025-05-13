Ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και έκλεισε τη σεζόν με αξιοπρέπεια. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν ευκαιρίες και έδειξαν αποφασιστικότητα. Το μοναδικό γκολ του αγώνα ήρθε από πέναλτι του Ελ Κααμπί, χαρίζοντας τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» με 0-1. Η ομάδα του Βιτόρια όμως έπαιξε με ψυχή και κράτησε τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα. Στο περιθώριο του ντέρμπι, εκτυλίχθηκε μια μικρή… “μάχη” ανάμεσα στον Μλαντένοβιτς και τον Ίνγκασον, για τα λεπτά συμμετοχής. Πριν την Κυριακή ο Ισλανδός, με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι της OPAP Arena, έφτασε τα 4066′. Ενώ ο Σέρβος, που δεν έπαιξε κόντρα στην ΑΕΚ, ήταν στα 4028′. Αισίως νικητής βγήκε τελικά ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ.

