Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές του Πολυγύρου Χαλκιδικής, ο 90χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος 11χρονης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθούν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Aστυνομικό Tμήμα του τόπου διαμονής και της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης και των γονιών της.

Ο ηλικιωμένος κατά πληροφορίες αρνήθηκε τις πράξεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.