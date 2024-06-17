Σε αναμονή των εξελίξεων στο χώρο της Κεντροαριστεράς βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Βούλα Κεχαγιά, σε συνέντευξη της στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84.

Όσον αφορά το νέο κυβερνητικό σχήμα, σχολίασε ότι οι αλλαγές «δεν ήταν αυτές που συνιστούν έναν ριζικό ανασχηματισμό, μια ουσιαστική αναδόμηση της κυβέρνησής του, ήταν μπαλώματα», εκφράζοντας την άποψη ότι «δύσκολα» θα φτάσει στις επόμενες εκλογές.

«Ήταν επί της ουσίας μια ανακύκλωση προσώπων και επιβράβευση κάποιων προσώπων που τήρησαν μια συγκεκριμένη στάση στην εξεταστική επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη», είπε και πρόσθεσε:

«Επίσης, έχει ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Και όταν βγαίνουν βουλευτές που είναι και πρώην υπουργοί, όπως ο κ. Μηταράκης, και ουσιαστικά υποδεικνύουν ένα άλλο πρόσωπο πέραν της κ. Σακελλαροπούλου -την οποία επιθυμεί ο κ. Μητσοτάκης, το έχει πει σχεδόν ξεκάθαρα στις συνεντεύξεις του- νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα, που θα έχουν ως αφετηρία το εσωτερικό της».

«Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια νέα πολιτική συνθήκη και ότι η αλαζονεία του 41% είναι πια παρελθόν. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης με αλαζονεία, ακόμη και με το 28%, αλλά ο αέρας που του έδινε το 41% -και όχι μόνο στον ίδιο αλλά και σε μέλη της κυβέρνησής του- έχει πια εξαφανιστεί, έχει επικαθήσει με σκόνη πάνω στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας η αλαζονεία», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ενδεχόμενη εκ νέου υποψηφιότητα της κ. Σακελλαρόπουλου, είπε:

«Είναι πολύ νωρίς. Εξάλλου και ο πρόεδρός μας, ο κ. Κασσελάκης, που ρωτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλησε να δώσει κάποια απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα. Ας τα ξεκαθαρίσει η Νέα Δημοκρατία και εμείς είμαστε εδώ και θα δώσουμε τις απαντήσεις μας».

Ερωτηθείσα κατά πόσο υπάρχει αντίφαση μεταξύ της θέσης του Στ. Κασσελάκη ότι μέσω ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει η ανασύνθεση του χώρου, αλλά ότι αν αυτή είναι ευρύτερη θα είναι εκ νέου υποψήφιος στον νέο φορέα, απάντησε:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως υπεύθυνο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που εκφράζει το χώρο του προοδευτικού κέντρου, της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, θα πάρει ούτως ή άλλως πρωτοβουλίες. Καλό θα ήταν σε αυτές τις πρωτοβουλίες να έχουμε την αρωγή ή και τη συμπόρευση και άλλων, όμορων πολιτικών σχηματισμών. Γι' αυτό και έχουμε απευθύνει την πρόσκληση για συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, για από κοινού κατάθεση προτάσεων νόμων, για συνεργασία σε εκλογικές αναμετρήσεις, στα επιμελητήρια για παράδειγμα, ούτως ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Κληθείσα να σχολιάσει το νέο Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, σημείωσε πως το εκλογικό σύστημα στην Γαλλία είναι διαφορετικό, πλειοψηφικό, ωστόσο δείχνει ότι «γενικότερα στην Ευρώπη είναι κοινό αίτημα το να συγκροτηθούν μέτωπα τα οποία θα διώξουν τις συντηρητικές, έως και ακροδεξιές δυνάμεις».

Για το συνέδριο του Ινστιτούτου Τσίπρα και το αν θα παραστεί ο Στ. Κασσελάκης, η Β. Κεχαγιά ανέφερε πως «έχει προσκληθεί επισήμως, όπως και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσουν το "παρών" στο διήμερο αυτό συνέδριο».

«Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο έρχεται σε μία κρίσιμη συγκυρία», σημείωσε, τονίζοντας πως «ακολουθεί τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και όλα όσα είδαμε και ακούσαμε μετά την εκλογή νέας πολιτικής ηγεσίας», ενώ παράλληλα «υπενθυμίζει τη σημαντικότητα και τη βαρύτητα που έχει η Συμφωνία των Πρεσπών, μέσα και από την παρουσία αλλά και τη συνεργασία του Ιδρύματος Ζάεφ στην εκδήλωση, τη βράβευση του Μάθιου Νίμιτς, παρουσία του Αντ. Γκουτέρες, για τη συμβολή του στη διαμεσολάβηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

