Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα από τις 18 έως τις 19 Ιουνίου, μετά από πρόσκληση του Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA τη Δευτέρα.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για την πρώτη από το 2000 όταν ακόμη στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας ήταν ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ανανέωσε την πρόσκληση προς τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη ρωσική Άπω Ανατολή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Σύμφωνα με την πρόσκληση του Επικεφαλής των Κρατικών Υποθέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει φιλική επίσκεψη στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στις 18-19 Ιουνίου» ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Μετά τη Βόρεια Κορέα, ο Πούτιν θα επισκεφθεί το Βιετνάμ στις 19-20 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι υπάρχουν περιθώρια για την ανάπτυξη «ισχυρών σχέσεων» μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, γεγονός που σηματοδότησε και η επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Ρωσία πιθανότατα αναζητά στρατιωτικό εξοπλισμό, εργάτες που θα εργαστούν στον κατασκευαστικό κλάδο, ακόμη και εθελοντές που θα ενισχύσουν την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε απάντηση, η Πιονγκγιάνγκ θα μπορούσε να λάβει ρωσικά προϊόντα, καθώς και τεχνολογική βοήθεια για στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.



