Φέρεται να αυτοκτόνησε, στο σπίτι του στη Ρώμη, ο στρατηγός Κλάουντιο Γκρατσιάνο, πρόεδρος του ιταλικού κρατικού ομίλου ναυπηγείων Fincantieri.

Κοντά στο πτώμα του η αστυνομία βρήκε ένα περίστροφο και ένα σύντομο σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό. Πρόσφατα ο Γκρατσιάνο, οποίος ήταν εβδομήντα ετών, είχε χάσει την σύζυγό του και το οικογενειακό αυτό πένθος θεωρείται η πιθανότερη αιτία της σημερινής, ακραίας πράξης του.

«Νιώθω πραγματικά ταραγμένη από την είδηση του τραγικού θανάτου του στρατηγού Κλάουντιο Γκρατσιάνο. Χάσαμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε υποδειγματικά την χώρα μας, τιμώντας το έθνος, τις ένοπλες δυνάμεις και τους κρατικούς θεσμούς με προσήλωση, επαγγελματισμό και βαθιές γνώσεις», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: skai.gr

