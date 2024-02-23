Οριστικό: «Χάνει» Μπερνάρ ο Τερίμ, διαβάστε τον λόγο

Ο Μπερνάρ Ντουάρτε έχει συμπληρώσει το όριο καρτών και έτσι αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά. Ο Βραζιλιάνος είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ και έτσι θα έπρεπε να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Τα ματς που ακολούθησαν είναι απέναντι σε Ολυμπιακό, Πανσερραϊκό και Λαμία.

