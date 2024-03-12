ΑΕΚ: Η επιβράβευση και η… αγωνία του Αλμέιδα

Η διακοπή τριών εβδομάδων στο πρωτάθλημα βρήκε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση της Stoiximan Super League. Ο Ματίας Αλμέιδα θέλοντας να επιβραβεύσει τους παίκτες του για το πολύ καλό πρόσωπο της ομάδας έδωσε ρεπό μέχρι και την Τρίτη, ενώ αναμένεται να τους αφήσει ελεύθερους για το προσεχές Σαββατοκύριακο προσφέροντάς τους έξτρα ανάσες για τη δύσκολη συνέχεια.

Ο Αργεντινός προπονητής, πάντως, έχει τη δική του αγωνία στο διάστημα της διακοπής. Αφενός μεν δεν θέλει να απορρυθμιστεί η ομάδα του εν όψει των τριών σερί ντέρμπι που έχει σε διάστημα οκτώ ημερών με Ολυμπιακό (31/3), Παναθηναϊκό (3/4) και ΠΑΟΚ (7/4) και που θα κρίνουν πολλά στη μάχη για τον τίτλο. Κι αφετέρου γιατί σε αυτή την περίοδο θα λείψουν αρκετοί παίκτες λόγω διεθνών υποχρεώσεων.

Βασικά στελέχη της ΑΕΚ, όπως οι Πινέδα, Γκαρσία, Κάλενς, Βίντα, Σιμάνσκι, Ρότα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς και άλλοι αναμένεται να λείψουν για περίπου ένα δεκαήμερο από τα Σπάτα δίνοντας μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών κρίσιμα παιχνίδια (πχ. οι Έλληνες διεκδικούν πρόκριση στο Euro, το Μεξικό είναι στο Final 4 για το Nations League, ενώ το Τρίνινταντ και Τομπάγκο διεκδικεί θέση στο Κόπα Αμέρικα). Η επιβάρυνση θα είναι δεδομένη, από ταξίδια, προπονήσεις και παιχνίδια, με τον Αλμέιδα να εύχεται να μην προκύψει κανένα απρόοπτο, προκειμένου με την επανέναρξη να έχει γεμάτο οπλοστάσιο, καθώς αναμένεται να επανέλθουν όλοι οι τραυματίες πλην ίσως μόνο του Ζίνι.

