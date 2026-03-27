Σε εξαιρετική κατάσταση παραμένει η Εθνική Ελπίδων! Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη σκόρπισε, την αδύναμη, Μάλτα με σκορ 5-0 και έκανε το 6/6 στα προκριματικά του Euro u21.

Κάπως έτσι, διατηρείται μόνη πρώτη στον όμιλό της και σε απόσταση τριών πόντων από τη δεύτερη Γερμανία, λίγες ημέρες (31/03) πριν την υποδεχτεί. Στον… τελικό πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης, όπου η γαλανόλευκη αναζητά δύο αποτελέσματα: με νίκη κλειδώνει από τώρα την πρόκριση, με ισοπαλία παραμένει το απόλυτο φαβορί!

Η Εθνική ήταν καταιγιστική! Μπήκε και έπιασε από τον… λαιμό τη Μάλτα, βρίσκοντας δύο γρήγορα γκολ που έκαναν ακόμη πιο εύκολο το έργο της. Πρώτα με τον Γκούμα στο 16’ μετά την κάθετη του Κωστούλα και επτά λεπτά αργότερα με τον Κούτσια να γράφει το 2-0 του ημιχρόνου.

Ο Καλοσκάμης στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (49’) έκανε το 3-0 και ο Κούτσιας πήρε ξανά τη σκυτάλη για να πετύχει χατ-τρικ και να πάρει στο τέλος την… μπάλα του αγώνα στο σπίτι του ως ενθύμιο. Στο 61’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με εκτέλεση πέναλτι, για να βάλει με άψογο πλασέ στο 79ο λεπτό το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.