Τρέλα για Μέσι: Γίνεται ο πρώτος παίκτης που θα παίξει σε γήπεδο με εξέδρα στο όνομά του

Μεγάλη τιμή για τον Μέσι, αφού το όνομα του θα υπάρχει σε εξέδρα στο νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι κάτι που δεν έχει γίνει ξανά σε εν ενεργεία ποδοσφαιριστή

Ο θαυμασμός του κόσμου για τον Λιονέλ Μέσι που οδεύει προς το τέλος της ανυπέρβλητης καριέρας του έχει πάει σε άλλα επίπεδα, κάτι που αποτυπώνεται και σε πράξεις, όπως αυτή που αναμένεται να κάνει η Ίντερ Μαϊάμι για εκείνον!

Συγκεκριμένα, στο νέο γήπεδο της ομάδας του Αργεντινού σούπερ σταρ θα υπάρχει εξέδρα με το όνομά του, όντας ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής που θα παίξει σε έδρα με θύρα που είναι αφιερωμένη στον ίδιο.

Μια τέτοια τιμή συνηθίζεται να δίνεται σε παίκτες που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με την πρεμιέρα της Ίντερ Μαϊάμι στο «Miami Freedom Park» χωρητικότητας 25.000 θέσεων να είναι προγραμματισμένη για τις 4 Απριλίου.


 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μέσι
