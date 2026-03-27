Λαμίν Γιαμάλ: «Ζούσα σε σπίτι με κουζίνα και δωμάτιο στον ίδιο χώρο»

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν βρέθηκε απλώς στο προσκήνιο από ιδιαίτερα μικρή ηλικία, αλλά πλέον συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του κόσμου και όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω του, όντας μόλις 18 ετών.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα μίλησε για τη δύσκολη παιδική του ηλικία, τονίζοντας πως άφησε στην επιλογή της μητέρα του την αγορά του σπιτιού που αγόρασε.

«Έμενα σε ένα διαμέρισμα όπου η κουζίνα και το υπνοδωμάτιο ήταν στο ίδιο μέρος. Ρώτησα τη μαμά μου σε ποια περιοχή ήθελε το σπίτι που αγόρασα και της είπα: ''όποια σου αρέσει''. Έχει όλα όσα θέλει, για μένα, είναι η βασίλισσά μου, είναι το άτομο που αγαπώ περισσότερο.

Το να βλέπω τη μαμά μου χαρούμενη και τον μικρό μου αδερφό να έχει την παιδική ηλικία που ευχόμουν να είχα εγώ, είναι αυτό που με κάνει τον πιο ευτυχισμένο. Όλα αυτά είναι όσα θα μπορούσε να ζητήσει ένα παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαμίν Γιαμάλ.

