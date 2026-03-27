Τρομακτική πτώση για Μαρκ Μάρκεθ με 191 χλμ. την ώρα

Με ένα σοκαριστικό ατύχημα στιγματίστηκε η πρώτη περίοδος δοκιμών στο Grand Prix της Αμερικής για το Moto GP.

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών ο Μαρκ Μάρκεθ έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και ενώ έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να συρθεί για πολλά μέτρα μέχρι την αμμοπαγίδα.

Το εν λόγω ατύχημα για τον 33χρονο Ισπανό αναβάτη έγινε στην πάντα δύσκολη και απαιτητική στροφή 10 της πίστας του Τέξας, ένα σημείο όπου οι οδηγοί καλούνται να περάσουν από την κατηφορική στροφή με μεγάλη ταχύτητα.

Παρά την τρομακτική πτώση ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής σηκώθηκε σχεδόν αμέσως δείχνοντας να είναι καλά, πηγαίνοντας στο ιατρείο της πίστας για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Marc Marquez alami satu crash yang agak menakutkan dengan kelajuan sekitar 190km/h! #USGP 🇺🇸



Jangan terlepas aksi #MotoGP musim 2026!

Langgan Motorsport, atau Monthly & Annual Ultra Packs.

— SPOTV Malaysia (@SPOTVMY) March 27, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.