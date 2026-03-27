Τρομακτική πτώση για τον Μαρκ Μάρκεθ με 191 χλμ. την ώρα- Δείτε βίντεο

Ο Μάρκεθ είχε μια τρομακτική πτώση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δοκιμών στο Grand Prix της Αμερικής- Το ατύχημα έγινε σε δύσκολη στροφή της πίστας

Τρομακτική πτώση για Μαρκ Μάρκεθ με 191 χλμ. την ώρα

Με ένα σοκαριστικό ατύχημα στιγματίστηκε η πρώτη περίοδος δοκιμών στο Grand Prix της Αμερικής για το Moto GP.

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών ο Μαρκ Μάρκεθ έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και ενώ έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να συρθεί για πολλά μέτρα μέχρι την αμμοπαγίδα.

Το εν λόγω ατύχημα για τον 33χρονο Ισπανό αναβάτη έγινε στην πάντα δύσκολη και απαιτητική στροφή 10 της πίστας του Τέξας, ένα σημείο όπου οι οδηγοί καλούνται να περάσουν από την κατηφορική στροφή με μεγάλη ταχύτητα.

Παρά την τρομακτική πτώση ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής σηκώθηκε σχεδόν αμέσως δείχνοντας να είναι καλά, πηγαίνοντας στο ιατρείο της πίστας για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
