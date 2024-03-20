Την απόφαση να «ντοπάρει» και οικονομικά τους παίκτες της Εθνικής στην προσπάθεια για πρόκριση στο Euro έλαβε η ΕΠΟ.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία, σε περίπτωση που επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος (με πρόκριση καταρχάς αύριο επί του Καζακστάν και έπειτα επί ενός εκ των Γεωργίας ή Λουξεμβούργου) θα μοιραστεί ισόποσα το πριμ της UEFA.

Κάτι που σημαίνει ότι εφόσον εξασφαλιστεί η παρουσία στα γήπεδα της Γερμανίας (και εγκριθεί και τυπικά από τη Γενική Συνέλευση η συγκεκριμένη πρόταση), οι διεθνείς θα εισπράξουν ένα ποσό που θα φτάνει τουλάχιστον στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Κατά τη συνάντηση των αρχηγών της Εθνικής Ανδρών με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, ο κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος ανέφερε ότι όπως και μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη διοργάνωση του Nations League, έτσι και στην περίπτωση πρόκρισης στο EURO 2024, οι παίκτες της Εθνικής θα λάβουν πριμ.

Σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου την καταβολή πριμ ύψους 50% επί του ποσού που θα λάβει η ΕΠΟ από την UEFA σε περίπτωση πρόκρισης».

