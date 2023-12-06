Super League: Πότε θα γίνει η προς αναβολή αγωνιστική

Η αποχή των διαιτητών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απειλές κατά της ζωής του Τάσου Παπαπέτρου αλλά και με αρκετά ακόμη κρούσματα που πλήττουν τον κλάδο οδηγεί με... μαθηματική ακρίβεια στην αναβολή όλης της δράσης στην 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που βάσει προγραμματισμού επρόκειτο να διεξαχθεί Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα (9-11 Δεκεμβρίου).



Φαίνεται πως είναι πλέον τυπική διαδικασία η ανακοίνωση της αναβολής όλης της αγωνιστικής και το ερώτημα που προκύπτει είναι πότε θα γίνουν οι αναβληθέντες αγώνες σε ένα καλεντάρι ήδη υπερφορτωμένο μετά και τις αναβολές στους αγώνες Κυπέλλου Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης, που επρόκειτο να γίνουν αυτή την εβδομάδα.

Ο κανονισμός προβλέπει πως εφόσον η αναμέτρηση είναι για τον δεύτερο γύρο, το πρωτάθλημα πρέπει να επαναρχίσει με την αγωνιστική που αναβλήθηκε, σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο, όπου η αναβολή σημαίνει πως η δράση συνεχίζεται με την επόμενη αγωνιστική και τα αναβληθέντα ματς ορίζονται στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.



Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι αγώνες της 14ης αγωνιστικής θα γίνουν στο επόμενο weekend (όπου θα γινόταν η 15η αγωνιστική) και θα υπάρξει μεταφορά αντίστοιχα όλων των αγωνιστικών κατά μία εβδομάδα.



Πάντως εφόσον μεταφερθεί η αγωνιστική κατά μία εβδομάδα, δεν θα μεταφερθεί και το πρόγραμμα... αυτούσιο. Άλλωστε, για παράδειγμα, το Ατρόμητος-Παναθηναϊκός δεν μπορεί να γίνει Σάββατο ενώ οι πράσινοι παίζουν την επόμενη Πέμπτη για το Europa League.



Αυτή τη στιγμή, καθώς ακόμη δεν υπάρχει επίσημα αναβολή της αγωνιστικής, το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής έχει ως εξής:



Σάββατο 9/12

17:30: Κηφισιά - ΠΑΣ Γιάννινα

20:00: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Κυριακή 10/12

16:00: Παναιτωλικός - ΑΕΚ

17:30: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

19:30: Λαμία - Βόλος

20:30: Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ



Δευτέρα 11/12

18:00: Άρης - ΟΦΗ

