Επιβλητικός Παναθηναϊκός στο βόλεϊ: Την «έσπασε» στον Ολυμπιακό

Έπαιξε σαν πρωταθλητής και έκανε... χαλάστρα στον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινες» έκαναν το τέλειο ματς στου Ρέντη κόντρα στις Κυπελλούχες και με την εμφατική τους επικράτηση (0-3 σετ), μείωσαν τη σειρά των τελικών σε 2-1 και τη μετέφεραν σε τέταρτο ματς στο Μετς!

Κατώτερος των περιστάσεων ο Ολυμπιακός που προηγήθηκε στο ματς μόλις μια φορά (3-1 στο δεύτερο σετ), πέφτοντας «θύμα» του τρομερού μπλοκ του «τριφυλλιού» που είχε κορυφαίες τις Καρκάσες και Σάμανταν.

Την Τετάρτη (24/4) το τέταρτο ματς στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς με πρώτο σερβίς στις 17:30.

Το ματς:

Εξαιρετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό με τις «πράσινες» να έχουν εξαιρετικό μπλοκ και να φτάνουν γρήγορα στο +4 (2-6) αναγκάζοντας τον Λορέντσο Μιτσέλι στο πρώτο του τάιμ άουτ. Το σερβίς του Παναθηναϊκού λειτούργησε πολύ καλά με τη διαφορά να παραμένει στα επίπεδα των τεσσάρων πόντων για αρκετή ώρα με τις γηπεδούχες να μειώνουν στους δυο. Όμως η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς με ένα επί μέρους 5-0 κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά στους επτά (10-17) και να αναγκάσει σε δεύτερο τάιμ άουτ τον προπονητή του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» υπέστησαν ένα μπλακ άουτ το οποίο έδωσε δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να ξεφύγει στο +10, κυρίως, με επιθέσεις πρώτον χρόνων και λάθη στην υποδοχή του Ολυμπιακού, ένα εκ των οποίων έδωσε τη δυνατότητα στην Παπαφωτίου να τελειώσει το πρώτο σετ με 15-25.

Καλή εκκίνηση στο δεύτερο σετ από τον Ολυμπιακό ο οποίος προηγήθηκε 2-0 και 3-1 όμως ο Παναθηναϊκός επανήλθε φέρνοντας το ματς στα μέτρα του και κάνοντας το 3-4! Οι «πράσινες» είχαν εξαιρετική οργάνωση στο μπλοκ και ενθυμούμενες την καλή τους εικόνα στο πρώτο σετ πήραν κεφάλι τεσσάρων πόντων στο ματς (7-11). Το μπλοκ του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με τις κάκιστες επιλογές των παικτριών του Ολυμπιακού, αλλά και τα πολλά τους λάθη, έφεραν τις «πράσινες» ξανά σε απόσταση ασφαλείας, (10-16) με τον Μιτσέλι να καλεί τάιμ άουτ. Οι «ερυθρόλευκες» έδειξαν να αφυπνίζονται και με ένα σημαντικό 4-0 μείωσαν στους τρεις για το 15-18. Το σερβίς του Ολυμπιακού βελτιώθηκε αισθητά με τις Εμμανουηλίδου και Μλεϊνκοβα να πιάνουν στον «ύπνο» την υποδοχή του Παναθηναϊκού φέρνοντας το ματς στον πόντο (20-21). Μετά το νέο τάιμ άουτ του Νέσιτς ο Παναθηναϊκός αποκατέστησε τη διαφορά που πήγε να χάσει μέσα από τα χέρια του και με δυο φάσεις «καρμπόν» από τη Σάμανταν και σημαντικά μπλοκ άουτ που πήραν Καρκάσες και Άτκινσον έφτασε στο 0-2 με 22-25.

Με ίδια «συνταγή» στο μπλοκ ο Παναθηναϊκός, μπορεί να βρέθηκε πίσω 1-0 από το κακό σερβίς της Σάμανταν, όμως με ένα εκκωφαντικό 5-0 σερί προηγήθηκε 1-5 με τον Μιτσέλι να καλεί τάιμ άουτ. Οι φιλοξενούμενες έφτασαν στο 1-6 με τον Ολυμπιακό να μειώνει προσωρινά στους τρεις και τη Σάμανταν να υψώνει «τείχος» και με διαδοχικά μπλοκ να φέρνει ξανά τον Παναθηναϊκό στους τέσσερις (5-9). Η ομάδα του Ολυμπιακού προσπάθησε αρκετές φορές να μειώσει μέχρι τους τρεις με τον Παναθηναϊκό να εκμεταλλεύεται κάθε «ερυθρόλευκο» λάθος και να φτάνει και στο +7 με σπουδαίους πόντους της Καρκάσες (8-15). Μεταξύ των τεσσάρων και των επτά πόντων κυμαινόταν η διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού, με τον Νέσιτς να καλεί τάιμ άουτ προκειμένου να σπάσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού στο 13-17. Αυτό ωφέλησε τις «πράσινες» που ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους και ξέφυγαν ξανά με επτά για το 13-20. Οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετικές στην τελική ευθεία του ματς με την Καρκάσες να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις για το 15-22. Τα λάθη του Παναθηναϊκού έδωσαν δικαίωμα στον Ολυμπιακό να ελπίζει, όμως οι «πράσινες» πήραν το ματς με 3-0 σετ και μετέφεραν τη σειρά στο Μετς! (20-25).

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 10-16, 11-21, 15-25

2ο σετ: 6-8, 10-16, 18-21, 22-25

3ο σετ: 3-8, 10-16, 15-21, 20-25

Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσσους, 26 επιθέσεις (25% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων (13 χαμένα σερβίς) και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 1 άσσο, 49 επιθέσεις (45% αποτελεσματικότητα), 10 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων (3 χαμένα σερβίς).

Τα σετ: 0-3 (15-25, 22-25, 20-25) σε 84'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Λορέντζο Μιτσέλι): Νίζετιχ 3 (2/15 επ., 1 άσσο,ς 53% υπ. - 39% άριστες), Καράρο, Εμμανουηλίδου 4 (2/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 5 (5/27 επ.), Φαριόλ 5 (3/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (11/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. - 48% άριστες) / Αρτακιανού (λ), Σαμπάτη (λ), Τσιτσιγιάννη 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ), Βλαχάκη, Τάνη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Ντράγκαν Νέσιτς): Χατζηευστρατιάδου 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Καρκάσες 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. - 27% άριστες), Άτκινσον 17 (16/38 επ., 1 άσσος), Γκρότους 7 (6/12 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ. - 45% άριστες), Παπαφωτίου 1 (1/2 επ.), Σάμανταν 15 (8/16 επ., 7 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 27% υπ. - 0% άριστες), Μεταξά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.