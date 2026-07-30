Επίσημη η σπουδαία κίνηση του Ολυμπιακού με Γκουστάβο Σα

Έσκασε το «μπαμ» με τον Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ολοκληρώνοντας μια κίνηση που μπορεί να τους προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά και να ανεβάσει συνολικά την ποιότητα του ρόστερ.

Ο Γκουστάβο Σα αποκτήθηκε ως δανεικός για μια σεζόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις ώστε να φανεί ο βαθμός ετοιμότητάς του. Βρίσκεται ήδη σε καλή κατάσταση καθώς συμμετείχε με την Φαμαλικάο στην προετοιμασία της.

Πρόκειται για έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, από τους κορυφαίους της γενιάς του στην Πορτογαλία ενώ παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει προλάβει να καταγράψει περισσότερες από 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της χώρας του.

Ο Μιγκέλ Καρντόσο τον γνώριζε από πρώτο χέρι και έπαιξε σημαντικό ρόλο για να προχωρήσει το deal απ' όλες τις πλευρές, φέρνοντας τον ποδοσφαιριστή εν τέλει στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Γουστάβο Σα.

Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2004, στην πόλη Povoa de Varzim και προέρχεται από τη Famalicao, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε 120 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Porto, για να ενταχθεί σε αυτά της Famalicao το 2018.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας του.

Ο Gustavo Filipe Alves de Freitas Azevedo e Sa, όπως είναι το πλήρες του όνομα, είναι διεθνής με την U18, U19, U20 και U21 της εθνικής Πορτογαλίας.

Γκουστάβο, καλώς ήλθες στον Θρύλο!



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.