«Σίλβερ» Φρανσίσκο: Εντυπωσιακό success story του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια τεράστια μεταγραφική βόμβα αποκτώντας τον Σιλβέν Φρανσίσκο, πληρώνοντας ρήξη συμβολαίου (buyout) ύψους 1.000.000 ευρώ στη Βιλερμπάν.
Ο Γάλλος γκαρντ, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν ήρθε «από το πουθενά»· έρχεται ως μέλος της Καλύτερης Πεντάδας της EuroLeague (All-EuroLeague First Team 2026) και έχοντας βγει δεύτερος στην ψηφοφορία για το MVP της διοργάνωσης πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ!
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.