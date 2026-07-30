«Σίλβερ» Φρανσίσκο: Εντυπωσιακό success story του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια τεράστια μεταγραφική βόμβα αποκτώντας τον Σιλβέν Φρανσίσκο, πληρώνοντας ρήξη συμβολαίου (buyout) ύψους 1.000.000 ευρώ στη Βιλερμπάν.

Ο Γάλλος γκαρντ, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν ήρθε «από το πουθενά»· έρχεται ως μέλος της Καλύτερης Πεντάδας της EuroLeague (All-EuroLeague First Team 2026) και έχοντας βγει δεύτερος στην ψηφοφορία για το MVP της διοργάνωσης πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ!

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Πηγή: skai.gr

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