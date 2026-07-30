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Αδιανόητη η κατακόρυφη πτώση των απολαβών του ΛεΜπρόν με το συμβόλαιο στους 76ers

Πήγε ξεκάθαρα για τον ρομαντισμό και τις φιλοδοξίες του κι όχι για τα χρήματα. Και κάπως έτσι, ο ΛεΜπρόν έγραψε… σοκαριστική ιστορία στα οικονομικά του NBA

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ΛεΜπρόν

Το σκέφτηκε από ‘δω, το σκέφτηκε από ‘κει, πέρασε απ’ το μυαλό του και το ενδεχόμενο της απόσυρσης, αλλά είχε ακόμα να προσφέρει. Και στα 41 του, ο ΛεΜπρόν αντιλήφθηκε ότι οι Philadelphia 76ers έχουν ρόστερ που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να πετύχει κάτι μαγικό.

Εκείνος, για πρώτη φορά στα χρονικά, άφησε παντελώς εκτός κάδρου κινήτρων το οικονομικό. Η αλήθεια είναι πως δεν θα του λείψουν. Το μόνο δεδομένο. Αλλά η καταγραφή των οικονομικών δεδομένων της συμφωνίας του «βασιλιά» με τον οργανισμό της Φιλαδέλφεια προκαλεί σοκ στα κιτάπια του NBA.

Συγκεκριμένα, ο ΛεΜπρόν είχε εξασφαλίσει 52,3 εκατομμύρια δολάρια, μόνο στον τελευταίο χρόνο της σύμβασής του με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Η συμφωνία του με τους 76ers επήλθε έναντι μισθού που φτάνει μόλις στα 3,88 εκατομμύρια!

Η μείωση των αποδοχών του, φτάνει στο 93% και είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά του μαγικού κόσμου του NBA!

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς NBA
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