Η UEFA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση το απόγευμα της Πέμπτης για να συζητήσει την αντίδρασή της στα αμφιλεγόμενα σχέδια για τους εμπλεκόμενους φορείς του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πρότεινε η FIFA και ο πρόεδρός της, Τζάνι Ινφαντίνο.

Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συνέχισε την επίθεσή του σχετικά με τα σχέδια αυτά, αφού ανακαλύφθηκε ότι η FIFA είχε στείλει επιστολή και προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουν αν θέλουν να αποδεχτούν τη συμφωνία, και μαζί με αυτήν τα πρώτα 20 εκατομμύρια δολάρια, από μια αρχική πληρωμή 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Μάθαμε για την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις ομοσπονδίες προκειμένου να υποστηρίξουν τις προτάσεις της ή να αποσυρθεί η προσφορά εφάπαξ πληρωμής», ανέφερε η UEFA. «Αυτό λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτό το σχέδιο».

Ήταν η δεύτερη δήλωση της UEFA για το θέμα. Η πρώτη ισχυριζόταν ότι η FIFA είχε «ξεπεράσει τα όρια».

Δεν είναι γνωστό με ακρίβεια τι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πολλές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας (FA), είναι οργισμένες επειδή έμαθαν μόνο από τα μέσα ενημέρωσης την πρόταση για την πώληση μεριδίου 20% στις διοργανώσεις της FIFA σε ιδιωτικά κεφάλαια - με επικεφαλής το επενδυτικό σχήμα Thrive Eternal που ανήκει στον Τζόσουα Κούσνερ, γαμπρό της Ιβάνκα, κόρης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η πρόεδρος της FA, Ντέμπι Χιούιτ, ήταν μεταξύ των αντιπροέδρων της FIFA στους οποίους δεν δόθηκε εκ των προτέρων προειδοποίηση. Η ανησυχία της UEFA συντονίζεται με εκείνη των Συνομοσπονδιών της Ασίας, της Νότιας Αμερικής, καθώς και της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Ο πρώην πρόεδρος της FA και της Μάντσεστερ Σίτι, Ντέιβιντ Μπέρνσταϊν, δήλωσε ότι η Αγγλία πρέπει να «αποσυρθεί» από το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν προχωρήσουν οι προτάσεις του Ινφαντίνο.

Τρεις από τους ημιφιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 βρίσκονται μεταξύ των 55 μελών της UEFA. Η UEFA γνωρίζει ότι η ακραία επιλογή της αποχώρησης των μελών της από τη διοργάνωση θα έπληττε σοβαρά τη οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Αυτό θεωρείται ευρέως ως το πιο ακραίο σενάριο, ιδιαίτερα καθώς ένα μέλος της UEFA ανέφερε ότι συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τις προτάσεις του Ινφαντίνο.

«Μπορούμε να δούμε τα πραγματολογικά οφέλη για το τσεχικό ποδόσφαιρο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τσεχίας, Ντέιβιντ Τρούντα.

Η εξηγήσεις της FIFA για την αμφιλεγόμενη κίνηση

Μετά την ευρεία κατακραυγή τόσο για τις προτάσεις όσο και για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν, η FIFA εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης ένα οκτασέλιδο έγγραφο που υπογραμμίζει τους λόγους πίσω από αυτές.

Η FIFA ανέφερε ότι η άποψή της είναι πως «πολύ μικρό μέρος της αυξανόμενης εμπορικής αξίας του ποδοσφαίρου έχει φτάσει στα τμήματα του αθλήματος που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Έχει επισημανθεί ότι τα ποσά για τα οποία γίνεται λόγος είναι μεγαλύτερα από αυτά που ορισμένες ομοσπονδίες-μέλη δαπανούν ετησίως, ενώ έχουν εγερθεί ερωτήματα σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο των χρημάτων που η FIFA ήδη διανέμει σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Παρά ταύτα, ο Ινφαντίνο θεωρεί ότι οι προτάσεις θα βοηθούσαν στη χρηματοδότηση για «καλύτερα γήπεδα, ισχυρότερες εθνικές ομάδες, περισσότερες ευκαιρίες για νέους παίκτες και μεγαλύτερη υποστήριξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο».

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η FIFA την Τετάρτη, ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε τα σχέδια, αποκαλώντας τα «προσφορά και όχι υποχρέωση».

«Είναι μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας - μιας διαδικασίας διαβούλευσης - και, πάνω απ' όλα, είναι μια ευκαιρία αλλά όχι μια υποχρέωση», πρόσθεσε.

«Είναι μια χρυσή ευκαιρία να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη του αθλήματος παγκοσμίως».

Η FIFA επικαλείται την πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Κουρασάο, της Ιορδανίας και του Ουζμπεκιστάν στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά ως παράδειγμα των θετικών οφελών της εργασίας της, αν και αυτό οφειλόταν, εν μέρει, στην διεύρυνση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες.

Η FIFA επικαλείται επίσης τη Formula 1, τη La Liga, τη Ligue 1 και τη Μπουντεσλίγκα ως παραδείγματα άλλων αθλητικών οργανισμών που χρησιμοποιούν «εξειδικευμένες εμπορικές δραστηριότητες».

Αναφέρει δε ότι οι ιδιώτες επενδυτές «σε καμία περίπτωση» δεν θα είχαν επιρροή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ποια ήταν η αντίδραση;

Την Τετάρτη σημειώθηκε καταιγισμός σχολίων για το θέμα, στην πλειονότητά τους αρνητικών.

Ο οργανισμός των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων (European Leagues) δήλωσε ότι οι προτάσεις της FIFA αντιπροσωπεύουν «μια ανεύθυνη και διχαστική εξέλιξη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πρέπει να είναι προς πώληση. Δεν αποτελεί ιδιωτικό επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο του προέδρου της FIFA», αναφερόταν σε ανακοίνωση.

Η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO κάλεσε τη FIFA να «επανεξετάσει την πρότασή της χωρίς άλλη καθυστέρηση».

Ανέφερε ότι «σημείωσε με βαθιά ανησυχία την πρόταση μετατροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε επενδυτικά στοιχεία για ιδιωτικά κεφάλαια».

Η FIFPRO πρόσθεσε ότι μια τέτοια κίνηση «θα αναδιαμόρφωνε θεμελιωδώς και αμετάκλητα τα κίνητρα που διέπουν τις διοργανώσεις» και ότι ήταν «ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα έργο τέτοιου μεγέθους αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό κεκλεισμένων των θυρών».

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, κατηγόρησε τον Ινφαντίνο ότι προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους ενόψει του επόμενου συνεδρίου της FIFA τον Μάρτιο.

«Δεν μοιάζει με μεταρρύθμιση. Μοιάζει με προεκλογική εκστρατεία χρηματοδοτούμενη από το μέλλον του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Τέμπας.

«Η ανάπτυξη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξαγορά ψήφων ή σιωπής. Οι διοργανώσεις και τα εμπορικά δικαιώματα της FIFA δεν αποτελούν προσωπική περιουσία του Ινφαντίνο.

Όποιος αναμιγνύει πολιτική, πειθαρχία, χρήμα και εξουσία χωρίς διαφάνεια δεν μπορεί να ηγηθεί κανενός πράγματος.

Ο Ινφαντίνο δεν είναι η λύση για τη διακυβέρνηση της FIFA. Είναι το πρόβλημα».

Ο Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε, νυν αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFB) και πρόεδρος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, δήλωσε στο περιοδικό Kicker ότι τα σχέδια της FIFA αποτελούν «απόλυτη επίθεση στο ποδόσφαιρο».

Ο ίδιος δήλωσε: «Εδώ ξεπεράστηκε ένα όριο. Εάν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σταθεί ενωμένο ενάντια σε αυτά τα σχέδια, αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλο βάρος».

Πηγή: skai.gr

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