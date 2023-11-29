Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βεζένκοφ: Η τάπα στον Στεφ Κάρι και το σχόλιο Λαρεντζάκη - «Μπορείς να μπλοκάρεις τον Κάρι, όχι τον Λάρι» - Βίντεο

Ιδανική ευκαιρία για χαβαλέ στον πρώην συμπαίκτη του (με αφορμή το μπλοκ στον αστέρα του ΝΒΑ) βρήκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βεζένκοφ

Υλικό για τρολάρισμα στον Σάσα Βεζένκοφ βρήκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης!

Στο πλαίσιο της καλής του εμφάνισης απέναντι στους Γουόριορς, ο Βούλγαρος έκανε και ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Στεφ Κάρι.


Με αφορμή λοιπόν την εξαιρετική άμυνα του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό πάνω στον σταρ του ΝΒΑ, ο Έλληνας γκαρντ πόσταρε το στιγμιότυπο στο instagram και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μπορείς να ταπώσεις τον Κάρι, αλλά όχι τον… Λάρι»!

...............

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark