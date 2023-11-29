Υλικό για τρολάρισμα στον Σάσα Βεζένκοφ βρήκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης!
Στο πλαίσιο της καλής του εμφάνισης απέναντι στους Γουόριορς, ο Βούλγαρος έκανε και ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Στεφ Κάρι.
SASHA SAID NO SIR 🗣️ pic.twitter.com/MSi99GeomQ— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 29, 2023
Με αφορμή λοιπόν την εξαιρετική άμυνα του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό πάνω στον σταρ του ΝΒΑ, ο Έλληνας γκαρντ πόσταρε το στιγμιότυπο στο instagram και έγραψε χαρακτηριστικά:
«Μπορείς να ταπώσεις τον Κάρι, αλλά όχι τον… Λάρι»!
Πηγή: sport-fm.gr
