Ο Τζέισον Κιντ ξεσπάθωσε μετά τη νίκη των Μάβερικς επί των Ρόκετς (121-115) θεωρώντας πως τα ΜΜΕ δεν αναφέρουν αρκετά την καλή συνεργασία που έχουν φέτος Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ, ενώ πέρσι είχαν ασκήσει σκληρή κριτική για τη συνύπαρξη των δύο σταρ. Οι δυο τους πέτυχαν 70 πόντους και οδήγησαν το Ντάλας σε μια σημαντική νίκη στο In Season Tournament.



«Είναι ένα από τα κορυφαία δίδυμα, ειδικά στις κρίσιμες στιγμές. Πέρσι γράφατε υπερβολές ότι δεν λειτουργούσε καλά η συνύπαρξή τους, αλλά φέτος δεν λέτε τίποτα γιατί τα πράγματα πάνε καλά. Γράψτε και κάτι θετικό καμιά φορά! Αυτή τη γ@@@μενη απάντηση σάς δίνω! Είναι ΟΚ να γράφεις και κάτι καλό πού και πού. Ο κόσμος θα διαβάσει και τα θετικά. Δεν πρέπει πάντα να είσαι αρνητικός. Αρκετή αρνητικότητα υπάρχει στον κόσμο, έτσι; Ας δούμε και την καλή πλευρά ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Είμαστε σε αυτή τη σεζόν πλέον, όχι στην περσινή. Αυτό είναι το γ@@@μενο πρόβλημα», είπε εμφανώς εκνευρισμένος ο Κιντ, προτού αποχωρήσει από την αίθουσα Τύπου.

