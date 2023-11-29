Μπαρτζώκας: «Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση - Θα χρειαστεί λίγο χρόνο ο Πετρούσεφ»

Το μήνυμά του ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αλλά και για την απόκτηση του Πετρούσεφ έστειλε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.



«Η Μονακό είναι μια πολύ δυνατή και ιδιαίτερη ομάδα», τόνισε ο 57χρονος τεχνικός λίγο πριν την αναχώρηση των «ερυθρόλευκων» και συνέχισε: «Διαθέτει πολύ δυνατή περιφέρεια και είναι πάντα δύσκολο να την αντιμετωπίζεις ειδικά στην έδρα της. Το γήπεδο είναι ιδιαίτερο και μικρό. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία βελτίωσης. Πιστεύω πως είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και δεν μένει παρά να το αποδείξουμε στο παρκέ».

Σε ερώτηση που του έγινε για το αν θα πέσει το βάρος στην άμυνα, απάντησε: «Θεωρώ πως η δουλειά είναι πάντα ίδια. Η περιφέρεια είναι ίδια. Θα πρέπει να αμυνθούμε καλά, θέλουμε καλές συνεργασίες, θα πρέπει να είμαστε πολύ συμπαγής, αλλά θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα πρέπει και να σκοράρουμε γιατί αυτό είναι πάντα απαραίτητο».



Τέλος, όταν του ζητήθηκε να πει το αν θα ήταν απαραίτητος ο Φιλίπ Πετρούσεφ για τον συγκεκριμένο αγώνα, είπε: «Δεν πιστεύω πως ένας παίκτης είναι για ένα παιχνίδι. Αν ήταν έτοιμος φυσικά και θα τον συμπεριλάμβανα στην αποστολή, για αυτό και τον αποκτήσαμε. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο και για να έρθει σε καλή κατάσταση και να καταλάβει πως παίζουμε. Δεν γίνονται όλα αυτά αυτόματα στο μπάσκετ. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο και εκείνος και εμείς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και με αυτή την κίνηση και με του Ναζ. Σιγά σιγά το ρόστερ θα έχει μεγαλύτερο βάθος και είμαστε πιο προστατευμένοι σε θέματα τραυματισμών».

