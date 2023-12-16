Ενές Καντέρ: Ξεκάθαρος για τον Παναθηναϊκό και ο λόγος που δεν παίζει στην Ευρώπη

Ο Ενές Καντέρ βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα ιδιαίτερο καμπ μπάσκετ, για μικρά παιδιά από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Ο Τούρκος πρωην παίκτης του NBA έδωσε μία σαφή απάντηση στο αν σκέφτεται να αγωνιστεί στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό.

Ο λόγος που δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη: «Θα μου άρεσε να παίξω στην Ευρώπη, όμως μετά την επικήρυξή μου από την κυβέρνηση Ερντογάν είναι πολύ δύσκολο για εμένα να μείνω σε μια χώρα πάνω από μια εβδομάδα. Το έχω συζητήσει με το FBI και θεωρούν πως δε μπορώ να μείνω σε μια ξένη χώρα για παραπάνω από πέντε ημέρες».

