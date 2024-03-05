Μια εντελώς απρόσμενη… ήττα υπέστη ο Ρότζερ Φέντερερ!



Ο Ελβετός θρύλος του τένις αποδέχθηκε την πρόκληση για ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ με μια 8χρονη Κινέζα.

Όταν κατάλαβε λοιπόν ότι το έργο του δεν θα ήταν ακριβώς εύκολο, άρχισε κι εκείνος να παίζειΩστόσο ήταν αργά πλέον για να κοντράρει τηνπιτσιρίκα, η οποία του πήρε το σετ μεκαι τον ανάγκασε ν’ αναφωνήσει εντυπωσιασμένος:«Παίζει 3 χρόνια πινγκ πονγκ κι εγώ έπαιζα»!

