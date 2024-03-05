Μια εντελώς απρόσμενη… ήττα υπέστη ο Ρότζερ Φέντερερ!
Ο Ελβετός θρύλος του τένις αποδέχθηκε την πρόκληση για ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ με μια 8χρονη Κινέζα.
Όταν κατάλαβε λοιπόν ότι το έργο του δεν θα ήταν ακριβώς εύκολο, άρχισε κι εκείνος να παίζει πιο σοβαρά.
Ωστόσο ήταν αργά πλέον για να κοντράρει την ταλαντούχα πιτσιρίκα, η οποία του πήρε το σετ με 11-9 και τον ανάγκασε ν’ αναφωνήσει εντυπωσιασμένος:
«Παίζει 3 χρόνια πινγκ πονγκ κι εγώ έπαιζα 35 χρόνια τένις»!
Πηγή: sport-fm.gr
