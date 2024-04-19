Τα θρυλικά «μωρά» του Ολυμπιακού έφυγαν για τον τελικό του Youth League

Ο φετινός Ολυμπιακός έχει βαλθεί να... τρελάνει την ποδοσφαιρική Ευρώπη!

Λίγες μόνο ώρες μετά την ιστορική πρόκριση της ανδρικής ομάδας στα ημιτελικά του Conference League, τα θρυλικά «μωρά» του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, ακολουθώντας τα... χνάρια των μεγάλων, έγραψαν τη δική τους ιστορία, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Youth League!

Στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 της διοργάνωσης που διεξήχθη στη Νιόν της Ελβετίας, οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν τη Ναντ - που αποτελεί μία από τις καλύτερες ακαδημίες της Γαλλίας, αλλά και της Ευρώπης - λυγίζοντας τους Γάλλους στη διαδικασία των πέναλτι με 3-1 (0-0 καν. διάρκεια)!

Ένα αποτέλεσμα που με βάση και την εικόνα του αγώνα κρίνεται δίκαιο, αφού η Κ19 των Πειραιωτών έκανε ένα τακτικά εξαιρετικό ματς, έφτιαξε φάσεις, αμύνθηκε σωστά, και γενικώς παρουσίασε μια τρομερή εικόνα μιας ομάδας που δεν... έχει ταβάνι!

Πλέον, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει μια ιστορική πρόκριση στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό των ακαδημιών του, περιμένοντας στις 19:00, να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Πόρτο-Μίλαν!

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα (22/04) στις 19:00 στο «Centre Sportif de Colovray»!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα, με τους παίκτες των Πειραιωτών να βγάζουν ένταση και ενέργεια στο παιχνίδι τους, πιέζοντας σε όλα τα πλάτη και μήκη του γηπέδου.

Η πρώτη κιόλας καλή στιγμή του αγώνα ήρθε στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα, όταν μετά από κλέψιμο, ο Μουζακίτης δοκίμασε το πόδι του από μακριά με την μπάλα να περνάει άουτ. Η Ναντ, που αδυνατούσε να περάσει το κέντρο, ανέβασε σιγά-σιγά την απόδοσή της μετά το πρώτο τέταρτο, μεταφέροντας το παιχνίδι συχνά-πυκνά στα «ερυθρόλευκα» καρέ.

Παρ’ όλα αυτά, το σύνολο του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ήταν τόσο καλά δομημένο τακτικά, κλείνοντας χώρους και με τρομερές αλληλοκαλύψεις δεν απειλήθηκε ουσιαστικά. Στο 14’, το αδύναμο σουτ του Ενζιτά μπλόκαρε εύκολα ο Σίνα, με τον Έλληνα κίπερ να βγάζει το τετ-α-τετ του Μαφουμπί στο 22’, με τον φορ των Γάλλων ωστόσο να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ.

Στο 34’, ο Ολυμπιακός είχε μια τεράστια στιγμή να ανοίξει το σκορ με τον Παπακανέλλο να βγάζει υπέροχη κάθετη στον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος ωστόσο νικήθηκε σε τετ-α-τετ από το Μαμπόν! Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήρθε η απάντηση των «καναρινιών», με τον στόπερ, Ντιγκάρ, να αστοχεί εξ επαφής σε κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ και ενώ ο Σίνα ήταν εξουδετερωμένος.

Και φτάσαμε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, εκεί όπου μετά από φάουλ του Μουζακίτη, ο Γκουτσίδης έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα στρώθηκε στον Μπάμπη Κωστούλα ο οποίος με ωραίο γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα! Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR, το τέρμα ακυρώθηκε για χέρι του Κώστα Κωστούλα στο σουτ του αδελφού του…

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου η Ναντ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό, την ώρα όπου οι Πειραιώτες περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο, έχοντας ως κύριο μέλημα την άμυνα. Στο 50', ο Γκιρασί στην κόντρα νικήθηκε από τον Σίνα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να πραγματοποιεί σπουδαία διπλή επέμβαση στο 56', αρχικώς με τα πόδια σε έξοδο προ του Μαφουμπί και εν συνεχεία στο σουτ του Γκιρασί, παραχωρώντας κόρνερ.

Η πρώτη στιγμή για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο 45λεπτο ήρθε στο 67ο λεπτό. Μάλιστα, τα «μωρά» του Συλαϊδόπουλου έφτασαν μια... ανάσα από το γκολ, με την εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη να δυσκολεύει τον Μαμπόν, τον Παπακανέλλο να πετάγεται από πλάγια θέση, να παίρνει το ριμπάουντ, προτού κερδίσει το κόρνερ από επέμβαση του Γάλλου κίπερ.

Με τον Ολυμπιακό να «απορροφά» πολύ καλά την αρχική πίεση της Ναντ στην επανάληψη, το παιχνίδι ισορρόπησε, ενώ, οι αρκετές και μαζεμένες αλλαγές, αλλά και το γεγονός πως στο πίσω μέρος του... μυαλού όλων υπήρχαν και τα πέναλτι, ο ρυθμός του αγώνα άρχισε σταδιακά να πέφτει.

Ολυμπιακός-Ναντ:

Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγών, οι Πειραιώτες έκαναν την προσπάθειά τους ώστε να «καθαρίσουν» τη νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, απειλώντας τόσο στο 84', όσο και στο 86' και το 88' από στημένη φάση, χωρίς ωστόσο να βγει κάτι αξιόλογο. Κάπως έτσι, το ματς ολοκληρώθηκε στο μηδέν, με τις δύο ομάδες να λήγουν τις διαφορές τους στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, με τον Άντζελο Σίνα να «ψαρώνει» με τις κινήσεις του τους αντιπάλους θυμίζοντας... τον Ντούντεκ στον αλησμόνητο τελικό του Champions League της Πόλης, οι Γάλλοι αστόχησαν σε 3 πέναλτι - ένα έπιασε ο Έλληνας κίπερ - με τους Μπάκουρα, Μπάμπη Κωστούλα και τον Λιατσικούρα (3-1 πεν.)να χαρίζουν την πρώτη ιστορική πρόκριση της ομάδας σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Οι ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Δημήτρης Μαυρογενίδης): Σίνα, Κ. Κωστούλας, Κουτσίδης, Πρεκατές (90+2' Τανούλης), Κουτσογούλας (78' Λιατσικούρας), Μπάκουλας, Μουζακίτης, Αλαφάκης, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης (61' Δάμα), Μπ. Κωστούλας.

Ναντ (Στεφάν Μορό): Μαμπόν, Ακαμπαντί, Ντιγκάρ, Μουαμπά, Γκοτιέ (69' Κούμους), Γκόμες, Λερού, Ενζιτά (69' Σοβέν), Ασουμανί (81' Λε Του), Γκιρασί (77' Γκιρασί), Μαφουμπί.

