Μεγάλη κίνηση από την Τότεναμ, στην πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας της. Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και η ομάδα του βόρειου Λονδίνου έδωσαν τα χέρια και ήρθαν σε οριστική συμφωνία.

Ο Ιταλός τεχνικός θα αναλάβει άμεσα τον πάγκο των Λονδρέζων για τον δύσκολο αγώνα που έχουν μπροστά τους.

Τα «σπιρούνια» διανύουν μία τραγική σεζόν και κινδυνεύουν μέχρι και να υποβιβαστούν από τη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Ντε Τσέρμπι έχει γνώση από την Premier League, έχοντας πραγματοποιήσει τρομερά πράγματα με την Μπράιτον. Τώρα ο Ιταλός αφού έμεινε ελεύθερος από τη Μαρσέιγ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με στόχο να μαζέψει τα ασυμμάζευτα στο χαοτικό στρατόπεδο της Τότεναμ, υπογράφοντας συμβόλαιο πέντε ετών.

