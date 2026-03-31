Με αίτημα, το οποίο έχει αποσταλεί εδώ και μερικές μέρες στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά να πάψει να ισχύει το ελληνικό διαβατήριο του Τόμας Γουόκαπ.

Ως γνωστόν, ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού είχε καταφέρει με γρήγορες διαδικασίες να το λάβει και ξεκίνησε να υπηρετεί την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, από τον Απρίλη του 2023.

Τώρα, η «πράσινη» ΚΑΕ ζητά την αναίρεση αυτής της απόφασης που είχε ληφθεί από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου με σχετικό προεδρικό διάταγμα.

