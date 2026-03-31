Ζητά την αναίρεση του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ ο Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ ζητά να αναιρεθεί το ελληνικό διαβατήριο του Τεξανού καλαθοσφαιριστή και κατ' επέκταση να μην μπορεί να προσφέρει στην Εθνική ομάδα

Τόμας Γουόκαπ

Με αίτημα, το οποίο έχει αποσταλεί εδώ και μερικές μέρες στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά να πάψει να ισχύει το ελληνικό διαβατήριο του Τόμας Γουόκαπ.

Ως γνωστόν, ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού είχε καταφέρει με γρήγορες διαδικασίες να το λάβει και ξεκίνησε να υπηρετεί την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, από τον Απρίλη του 2023.

Τώρα, η «πράσινη» ΚΑΕ ζητά την αναίρεση αυτής της απόφασης που είχε ληφθεί από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου με σχετικό προεδρικό διάταγμα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Τέξας διαβατήριο
