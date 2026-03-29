Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρελθόν από την Τότεναμ μετά από μόλις έξι εβδομάδες στο «τιμόνι» της ομάδας ο Τούντορ

Μετά από μόλις έξι εβδομάδες στον πάγκο της Τότεναμ, ο Ιγκόρ Τούντορ και ο Λονδρέζικος σύλλογος αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους

Ιγκόρ Τούντορ

Σε αναζήτηση προπονητή για δεύτερη φορά μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν βρίσκεται η Τότεναμ. Το απόγευμα της Κυριακής (29/03) οι «spurs» ανακοίνωσαν το «διαζύγιο» με τον Ιγκόρ Τούντορ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην από κοινού λύση της συνεργασίας τους μόλις έξι εβδομάδες από την έλευση του Κροάτη τεχνικού στο Βόρειο Λονδίνο.

Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ πρόλαβε να βρεθεί στον πάγκο της Τότεναμ σε επτά παιχνίδια, καταγράφοντας μόλις μία νίκη, πέντε ήττες και μία ισοπαλία με απολογισμό τερμάτων 9-20!

Θυμίζουμε πως ο Τούντορ ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου στις 14 Φεβρουαρίου αντικαθιστώντας τον Τόμας Φρανκ, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας και να την οδηγήσει μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Μαζί με τον 47χρονο προπονητή αποχωρούν και οι βοηθοί του, Τόμισλαβ Ρόγκιτς και Ρικάρντο Ραγκνάτσι, οι οποίοι είχαν αναλάβει την προπόνηση των τερματοφυλάκων και της φυσικής κατάστασης αντίστοιχα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τότεναμ Premier League ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark