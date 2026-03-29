Σε αναζήτηση προπονητή για δεύτερη φορά μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν βρίσκεται η Τότεναμ. Το απόγευμα της Κυριακής (29/03) οι «spurs» ανακοίνωσαν το «διαζύγιο» με τον Ιγκόρ Τούντορ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην από κοινού λύση της συνεργασίας τους μόλις έξι εβδομάδες από την έλευση του Κροάτη τεχνικού στο Βόρειο Λονδίνο.

Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ πρόλαβε να βρεθεί στον πάγκο της Τότεναμ σε επτά παιχνίδια, καταγράφοντας μόλις μία νίκη, πέντε ήττες και μία ισοπαλία με απολογισμό τερμάτων 9-20!

Θυμίζουμε πως ο Τούντορ ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου στις 14 Φεβρουαρίου αντικαθιστώντας τον Τόμας Φρανκ, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας και να την οδηγήσει μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Μαζί με τον 47χρονο προπονητή αποχωρούν και οι βοηθοί του, Τόμισλαβ Ρόγκιτς και Ρικάρντο Ραγκνάτσι, οι οποίοι είχαν αναλάβει την προπόνηση των τερματοφυλάκων και της φυσικής κατάστασης αντίστοιχα.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

