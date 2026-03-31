FIFA: Επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στον Άρη Θεσσαλονίκης

Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Άρη Θεσσαλονίκης, με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου να κάνει τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. Η ποινή αφορά οφειλή και σύμφωνα με πληροφορίες είναι προς ατζέντηδες, με τους οποίους η ΠΑΕ είναι σε δικαστική διαμάχη εδώ και δύο χρόνια. Οι εν λόγω ατζέντηδες είχαν προσφύγει στη FIFA.

Από την πλευρά του Άρη επισημαίνεται ότι πρόκειται για μικρό ποσό και δεν υπάρχει ανησυχία για την έκβαση της υπόθεσης, ενώ επισημαίνεται ότι το ποσό θα δοθεί άμεσα, από τη στιγμή που υπάρχει τελεσίδικη απόφαση της FIFA. «Δεν υπάρχει κίνδυνος για να μην γίνουν μεταγραφές το καλοκαίρι», τονίζεται από την ΠΑΕ.

