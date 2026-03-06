Κάνουν ήδη σκέψεις απόλυσης του Τούντορ στην Τότεναμ: Ψηλά στη λίστα ο Ντε Τζέρμπι

Η Τότεναμ οδεύει από το κακό προς το χειρότερο, αφού ούτε η άφιξη του Ίγκορ Τούντορ στην τεχνική της ηγεσία έφερε κάποια βελτίωση στην αγωνιστική της εικόνα.

Οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν και στην εντός έδρας αναμέτρησή τους με την Κρίσταλ Πάλας, γνωρίζοντας την τρίτη διαδοχική ήττα τους με τον Κροάτη στον πάγκο τους και όντας πλέον μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού!

Προφανώς, στις τάξεις της ομάδας επικρατεί εντονότατη ανησυχία, με την «Telegraph» να αποκαλύπτει ότι η διοίκηση κάνει σκέψεις διαζυγίου με τον Τούντορ, ο οποίος δεν έχει καν συμπληρώσει έναν μήνα στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα, στην Τότεναμ έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, ο οποίος αποτελεί εδώ και μερικές εβδομάδες παρελθόν από τη Μαρσέιγ.

Ο Τούντορ είναι ο τρίτος προπονητής που κάθεται στον πάγκο της Τότεναμ μέσα σε μερικούς μήνες, αφού ο Τόμας Φρανκ που αντικατέστησε τον Άγγελο Ποστέκογλου, δεν μακροημέρευσε.

Tottenham look at appointing second manager in a month



⚡ Igor Tudor at risk after three defeats from three matches

🇮🇹 Talks with Roberto De Zerbi to take charge in summer

🥂 Even exclusive Tunnel Club members join the revolt

@SamWallaceTel has more ⬇️https://t.co/ZCwFjFmkRZ pic.twitter.com/W9DG7ocnCY — Telegraph Football (@TeleFootball) March 6, 2026

