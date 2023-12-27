Στην Ελλάδα ο Τερίμ: «Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ για να πω το ναι - Ήρθα να κάνω πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό»!

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Φατίχ Τερίμ, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, καθώς η πτήση που τον μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Λίγο πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο, ο Τούρκος τεχνικός παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου που τον περίμεναν.

Αποκαλύπτοντας αφενός ότι το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια ενάμιση χρόνου, αλλά και επισημαίνοντας πως το πλάνο του Γιάννη Αλαφούζου τον έπεισε για να δεχτεί την δουλειά…

Με τον Τερίμ να ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι ο στόχος του δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως συμβαίνει άλλωστε με κάθε ομάδα που συνεργάζεται!

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος η συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο δεν διήρκεσε πολύ, γιατί υπήρχε πολύ καλή ενέργεια και δεν χρειάστηκε. Ο πρόεδρος ήξερε τι ήθελε και με το πλάνο που μου είπε δεν χρειάστηκε να σκεφτώ πάρα πολύ και αποφάσισα να δεχτώ αυτή την πρόταση», είπε αρχικά.

Για το τι ξέρει για τον Παναθηναϊκό: «Φυσικά και ακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα και ξέρω τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Γνωρίζω όλες τις ομάδες, αλλά δεν έχω τον απόλυτο έλεγχο, οπότε το συντομότερο δυνατό θέλω να δω την ομάδα για να δω τι ελλείψεις έχουμε και να δουλέψω πάνω σε αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Για το αν μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο και τι στόχους έχει: «Από ό,τι ξέρω ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ όπου και αν πηγαίνω, πηγαίνω για να κερδίσω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την βάζω μόνο με μολύβι, την βάζω με την καρδιά μου. Ήρθα να κάνω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Πιστεύω θα έχω αυτή τη συμπεριφορά και στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τεσσάρων ομάδων, οι αντίπαλοί μας είναι και ποιοτικοί και δυνατοί, τους σέβομαι.

Σαν Παναθηναϊκός μας λείπει αυτή την στιγμή το πρωτάθλημα, μας λείπει η Ευρώπη, οπότε οι στόχοι είναι πολύ ανοιχτοί. Ούτως ή άλλως, είχαμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο πάνω σ' αυτό. Αρχικά, με τον πρόεδρο είχαμε μιλήσει για έξι μήνες, αλλά καταλήξαμε στον 1,5 χρόνο γιατί έχουμε έναν στόχο και θέλουμε να τον πετύχουμε. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι τέλους και φέτος θέλω να παλέψουμε όσο πιο σκληρά γίνεται με την ομάδα. Έχω δει κάποιους παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί. Από τον καθένα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο».

