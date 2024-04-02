Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Πόρτερ Τζούνιορ

«Σάρκα και οστά» πήρε η απόκτηση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ από τον ΠΑΟΚ. Μία ημέρα μετά τη «βόμβα» μεγατόνων που έριξε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του «δικεφάλου του βορρά».

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 20:30, ο πρώην ΝΒΑερ με θητεία σε Ρόκετς και Καβαλίερς, έφτασε στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», εκεί όπου τον περίμεναν άνθρωποι της ομάδας, αλλά και ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Χατζόπουλος, αλλά και δεκάδες φίλαθλοι που πήγαν να τον καλωσορίσουν!

Να θυμίσουμε πως ο εκρηκτικός γκαρντ έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο της σεζόν, αρχής γενομένης για τα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια για τα playouts και εν συνεχεία - αν φυσικά προκριθεί - για τα ματς στα playoffs της Stoiximan Basket League.

Μάλιστα, το κόστος για τον ΠΑΟΚ θα είναι ελάχιστο, αφού πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα κόστος 10-15 χιλιάδων δολαρίων, καθώς η συμφωνία αφορά λίγα παιχνίδια.

Just landed in Thessaloniki!

Kevin Porter Jr. is here!

Welcome to the #PAOKfamily ⚪️⚫️ pic.twitter.com/MixiJKJG3w — PAOK BC (@PAOKbasketball) April 2, 2024

Άλλωστε, τα χρήματα αυτή την στιγμή δεν είναι προτεραιότητα για τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, αφού μετά την απομάκρυνσή του από το ΝΒΑ λόγω της υπόθεσης βιαιοπραγίας κατά της συντρόφου του, αυτό που ψάχνει είναι ένα restart στην καριέρα του.

Από αύριο κιόλας, θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, αλλά και να μπει στις προπονήσεις και να αγωνιστεί στο επόμενο ματς της ομάδας, το ερχόμενο Σάββατο (17:15) με αντίπαλο το Λαύριο.

