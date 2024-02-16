Διέρρευσαν οι προτάσεις Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί για Εμπαπέ

Ειλημμένη είναι η απόφαση του Κιλιάν Εμπαπέ για την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του με την γαλλική ομάδα.

Η ιστοσελίδα «90min» έδωσε στη δημοσιότητα τα χρήματα που έριξαν στα πόδια του Γάλλου στράικερ τόσο οι Παριζιάνοι όσο και οι διοικούντες τη Ρεάλ Μαδρίτης, για να μπορέσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Όσο ο καιρός περνούσε στην Παρί φαίνεται πως έπαιρναν απόφαση την επικείμενη αποχώρηση του 25χρονου φορ και ήδη στα ονόματα που εξετάζονται για την διάδοχη κατάσταση είναι ο Βίκτορ Όσιμεν της Νάπολι, ο Μάρκους Ράσφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Λεάο της Μίλαν.

Παρόλα αυτά, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την… προσπάθειά της, δίνοντας 70 εκατ. ευρώ ετησίως στον Εμπαπέ με μπόνους 80 εκατ. ευρώ για την υπογραφή του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, από τη μεριά της, δεν άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με την προηγούμενη κουβέντα που είχε με τον Γάλλο στράικερ. 30 εκατ. ευρώ το χρόνο και 130 εκατ. ευρώ ως μπόνους υπογραφής.

Οι προοπτικές, όμως, που ανοίγονται πλέον για τον ποδοσφαιριστή να είναι περισσότερες, αφού το μέγεθος της ισπανικής ομάδας μετράει περισσότερο από εκείνο των Γάλλων. Σε εμπορικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.