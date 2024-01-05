Το πρόγραμμα από τη 19η ως την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή, δίνοντας μια καλύτερη εικόνα για το τι θα ακολουθήσει μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου.
Μέσα σε αυτές τις αγωνιστικές υπάρχουν αρκετά ντέρμπι, κάτι που δημιουργεί ένα πρόγραμμα-φωτιά με 10 ματς μεταξύ ομάδων του Big-5 μέσα στον επόμενο μήνα, δεδομένου του ότι υπάρχουν και οι αναμετρήσεις για τους «16» του Κυπέλλου Betsson.
Αναλυτικά όλα τα ντέρμπι μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου:
Κυριακή 7 Ιανουαρίου
19:30 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Τετάρτη 10 Ιανουαρίου
19:30 ΑΕΚ - Άρης / 1ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson
21:30 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός / 1ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Κυριακή 14 Ιανουαρίου
20:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
19:00 Άρης - ΑΕΚ / 2ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός / 2ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Κυριακή 21 Ιανουαρίου
20:30 Άρης - Ολυμπιακός
Κυριακή 28 Ιανουαρίου
20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
