Το πρόγραμμα από τη 19η ως την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή, δίνοντας μια καλύτερη εικόνα για το τι θα ακολουθήσει μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου.



Μέσα σε αυτές τις αγωνιστικές υπάρχουν αρκετά ντέρμπι, κάτι που δημιουργεί ένα πρόγραμμα-φωτιά με 10 ματς μεταξύ ομάδων του Big-5 μέσα στον επόμενο μήνα, δεδομένου του ότι υπάρχουν και οι αναμετρήσεις για τους «16» του Κυπέλλου Betsson.

Αναλυτικά όλα τα ντέρμπι μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου:

19:30 Άρης - ΠΑΟΚ21:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ19:30 ΑΕΚ - Άρης / 1ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson21:30 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός / 1ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson20:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός19:00 Άρης - ΑΕΚ / 2ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός / 2ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson20:30 Άρης - Ολυμπιακός20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

