«Φωτιά» το πρόγραμμα Super League και Κυπέλλου - 10 ντέρμπι μέσα στον επόμενο μήνα

«Φωτιά» είναι το πρόγραμμα της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Betsson, με 10 ντέρμπι μεταξύ ομάδων του Big-5 μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός

Το πρόγραμμα από τη 19η ως την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή, δίνοντας μια καλύτερη εικόνα για το τι θα ακολουθήσει μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου.

Μέσα σε αυτές τις αγωνιστικές υπάρχουν αρκετά ντέρμπι, κάτι που δημιουργεί ένα πρόγραμμα-φωτιά με 10 ματς μεταξύ ομάδων του Big-5 μέσα στον επόμενο μήνα, δεδομένου του ότι υπάρχουν και οι αναμετρήσεις για τους «16» του Κυπέλλου Betsson.



Αναλυτικά όλα τα ντέρμπι μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου:

Κυριακή 7 Ιανουαρίου

19:30 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου

19:30 ΑΕΚ - Άρης / 1ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson
21:30 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός / 1ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Κυριακή 14 Ιανουαρίου

20:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

19:00 Άρης - ΑΕΚ / 2ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός / 2ος αγώνας Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Κυριακή 21 Ιανουαρίου

20:30 Άρης - Ολυμπιακός

Κυριακή 28 Ιανουαρίου

20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου

21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Πηγή: sport-fm.gr

